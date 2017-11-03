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Atatürk Olimpiyat Stadyumu Şampiyonlar Ligi finaline aday gösterildi

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu Şampiyonlar Ligi finaline aday gösterildi
UEFA resmi sitesinden yaptığı duyuruyla, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak isteyen adaylardan biri olduğunu duyurdu.

Dünyanın en önemli futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2020 yılının final müsabakasına ev sahipliği yapmak isteyen ülkeler açıklandı.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için, Portekiz ve Türkiye'nin aday olmak isteyen ülkeler olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ile, Portekiz'in ise Estadio do Sport Lisboa e Benfica ile organizasyona ev sahipliği yapmak istediği vurgulandı.

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Daha önce 2005 yılında Liverpool ile Milan arasında oynanan ve 3-0 geriye düşen Liverpool'un unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak kupaya uzandığı efsane maça ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadyumu, tam 15 yıl sonra yeniden bir final için aday olmuş oldu.

UEFA, duyurunun devamında, yapılan başvuruların resmi olmadığını, tam başvurunun 1 Mart 2018 tarihine kadar bildirilmesi gerektiğini belirtti. UEFA İcra Komitesi'nin, nihai kararını 2018 Haziran ayında vereceği ifade edildi.

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