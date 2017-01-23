Atatürk Orman Çitliği 90 yıl içinde yüzde 40 küçüldü

Atatürk Orman Çiftliği'nin 1925 yılında yaklaşık 55 bin 540 dekar olan arazisi, 2015 yılı sonunda 33 bin 256 dekara gerilediği tespit edildi.

Atatürk Orman Çiftliği'nin 1925 yılında yaklaşık 55 bin 540 dekar olan arazisi, mahkeme kararıyla satışı yapılan 42 dekarı hariç olmak üzere 22 bin 240 dekarının devir ve satış yoluyla elden çıkartılması sonucu 2015 yılı sonunda 33 bin 256 dekara gerilediği tespit edildi. Büyük bölümü kiralamalarla işgal altında olan Atatürk Orman Çiftliği arazisinin en fazla metrekaresi 30 kuruşa kiralandığı bildirilen raporda, kira bedellerinin de tahsil edilemediği ifade edildi. Rapora göre, AOÇ geçmiş yıllardan devrolan 23.7 milyon TL alacak ile birlikte 2015 yılında 83 milyon TL kira tahsil edilmesi gerekirken bunun 44.5 milyon TL'sini tahsil edebildi.

Tahsil edilemeyen 38.4 milyon TL'lik alacağın 38.2 milyon TL'sinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin. Sayıştay raporunda, ''2014 yılında tahsil edilemeyen alacakların yüzde 99.2'sinin, 2015 yılında ise yüzde 99.6'sının Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu anlaşılmaktadır'' denildi. 2015 yılında 6'sı resmi, 2'si özel kuruluşlar olmak üzere AOÇ'nin toplam 144 kiracısı olduğu bildirilen raporda kira yoluyla yaşanan talana ilişkin özetle şu tespitlerde bulunuldu: "Kiralanan taşınmazlara ait eski protokollerde bazı kiracıların arsa ve kapalı alan genişlikleri hiç belirtilmemiş, bazılarında kapalı alan belirtildiği halde kullandığı arsa genişliği belirtilmemiş, bazılarında ise arsa genişliği belirtildiği halde kapalı alan hiç belirtilmemiştir. Bu durumun AOÇ yönetiminin kiracılar tarafından kullanılan alanı kontrol imkânını sınırladığı değerlendirilmiştir. İnşaat ve tesis yapmak suretiyle açık alanların genişletilmesine ilişkin tasarrufları ve AOÇ arazisinin birinci derece tarihi ve doğal SİT alanı olmasına rağmen Müdürlüğe bildirmeden kapalı alan yapılmaktadır. Kiracılara verilen yerlerin kira bedeli gerçek piyasa rayicinin altına düştüğünde zaman zaman kira tespit davaları açılmakta ve kira bedeli güncellenmektedir. Ancak mahkeme kararı ile belirlenen kira bedeli üzerinde müzakere edilerek bu takdir edilen bedelin altında kira bedeli alındığı da görülmektedir."

YASADIŞI İŞGALLER

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da, Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan yasadışı işgallerle ilgili Meclis'te düzenlediği basın toplantısında şöyle demişti: "Yağma ve talanın hedefi olan AOÇ'un yakın geçmişine baktığımızda 2015 Yılı Denetim Raporu'na göre 1925 yılında yaklaşık 55 bin 540 dekarlık arazisinden 2015 yılı sonunda 33 bin 256 dekar kalmıştır. Yani 22 bin 240 dekarını devir ve satış yoluyla elden çıkardılar. Atatürk Orman Çiftliği'nin 2015 yılında tahsil edilemeyen alacaklarının yüzde 99'u Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait."