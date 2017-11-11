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Atatürk skandalına TRT'den açıklama

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Atatürk skandalına TRT'den açıklama
TRT'de yayınlanan bir çizgi dizide Atatürk'ün adının skandal bir şekilde geçmesine ilişkin açıklama geldi.

Neher Prodüksiyon, olayı doğrulayarak "İlgili görsel yabancı uyruklu bir model artisti tarafından anlamı bilinmeyerek internet ortamından seçilmiştir. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından ilgili yapım ve görsel tarafımızdan incelenip kamuoyu hassasiyeti de dikkate alınarak tüm platformlardan kaldırılmıştır. Sehven yapılan bu hata için tüm milletimizden özür dileriz” denildi.

Şirketin internet sitesine konulan açıklama şöyle: 

"2014 yılında yapımına başlanan ve 2016 Haziran ayında yayına giren "İstanbul Muhafızları" isimli çizgi dizi İstanbul'un tarihi değerlerini tanıtan ve bu değerlerin korunması gerektiğini çocuk gözüyle anlatan bir içeriğe sahiptir. Dizinin prodüksiyon süreci onlarca kişiden oluşan bir ekip tarafından yürütülmektedir. Bu ekibe sektör ihtiyaçları ve izleyici beğenileri göz önünde bulundurularak zaman zaman yurt dışından da dijital sanatçılar dâhil edilmektedir.

İlgili görsel yabancı uyruklu bir model artisti tarafından anlamı bilinmeyerek internet ortamından seçilmiştir. İlgili görsel ekranda bir saniyeden az bir süre kaldığı için fark edilememiştir. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından ilgili yapım ve görsel tarafımızdan incelenip kamuoyu hassasiyeti de dikkate alınarak tüm platformlardan kaldırılmıştır. Ortak değerlerimize karşı bilinçli bir kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz böylesi hüzünlü bir günde yaşanan bu talihsiz durum şahsımı ve çalışanlarımızı derinden üzmüştür. Benzer bir durumun tekrar etmemesi için gereken önlemler hassasiyetle alınmış ve hukuki süreç başlatılmıştır. Sehven yapılan bu hata için tüm milletimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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