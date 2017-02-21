'Atatürk Türk değildir' demiş dangalağın teki

"ATATÜRK Türk değil" diyebiliyorsan... Bunu büyük ölçüde Atatürk sayesinde diyebiliyorsun a be hödük.

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Atatürk'e "Türk değildir" denmez... Denecekse "Biraz fazla Türk" denir a be kara cahil.

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"Ne mutlu Türk'üm diyene" demiş, "Türk övün, çalış, güven" demiş bir liderdir Atatürk... A be kaba gerzek!

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Bu toprakların en ulussuz günlerinden Türk diye bir ulus çıkarmıştır Atatürk...

A be sallamacı dangalak!

Ahmet Hakan Hürriyet

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İktidar CHP ve HDP'den oy istediğine göre AKP ve MHP'den gelen oylar referandumu geçirmeye yetmiyor!

Akif Kökçe Milliyet (Açık Pencere)

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Umarım şu yazdığım kuyruklu yalandır

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... AKP'ye çok yakın bir isim, "Kardeş kal Türkiye" isimli bir örgütlenme girişimi başlatmış. Amaçları "Bir darbe girişiminde halkı kısa sürede sokağa dökmekmiş..." Bu amaçla WhatsApp grupları oluşturuluyor, "Zello"da örgütleniyorlarmış...

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Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum...

Başbakanımıza, AKP'lilere de sesleniyorum.

Devletin dışında veya içinde böyle bir örgütlenmenin iddiası dahi vahimdir...

(...)

Bugünün böyle "iddiaları", yarın sizleri müebbet hapislerle cezalandıracak "iddianamelere" dönüşebilir.

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İki gazetecinin yazdığı yazıyı ihbar kabul edip dava açan, insanları içeride yatıran savcı ve hâkimlere sesleniyorum... Bu iddia, hepimiz açısından, bütün milletimiz açısından son derece önemli ve vahim bir iddiadır. Ve millet adına incelenip açıklığa kavuşturulmadır...

Ertuğrul Özkök Hürriyet

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Suriye'de nereden nereye

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2011 yılıydı.. Suriye'de iç savaşın patladığı günler..

Esad'a gitti gidecek gözüyle bakıyorduk.. 6 haftada bu iş biter havasındaydık.. Şam'da cuma namazı kılmaktan söz ediyorduk..

Esad giderse Suriye'ye huzur gelir, refah gelir, demokrasi gelir tezini savunuyorduk..

IŞİD diye bir örgüt yoktu..

PYD'nin esamesi okunmuyordu.. Adını bilen yoktu..

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2017 yılına geldik..

Esad yerinde duruyor..

Muhalifler Esad'ı devirmek için Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) kurdu ama ÖSO rejim güçleriyle savaşmıyor..

Çünkü..

ÖSO kendisine yardım için o topraklara gelenlerle Suriye'deki radikal İslamcıların kurduğu IŞİD adlı örgütle savaşıyor..

Ankara Esad'ı unuttu.. El Bab'ı IŞİD'den temizlemekle meşgul.. IŞİD'i tamamen yok etmek için Rakka'ya da gitmeye gönüllü!.

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Ankara, PYD'yi kırmızı çizgisi ilan etti..

Rakka operasyonuna PYD alınmasın diye uğraşıyor..

Çok değil.. Üç yıl önce Ankara PYD lideri Salih Müslim'i ağırlıyordu..

Suriye'de nereden nereye demem bundan..

Mehmet Tezkan Milliyet

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Yemini kaldırın

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Göreve başlarken "tarafsız olacağına dair" yemin eden Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın bu yeminine sadık kalarak "tarafsız" davrandığını söylemek mümkün mü?

Erdoğan, 16 Nisan günü yapılacak referandum için yurt gezilerine başladı...

Ufak ufak ısınma turları yapıyor... Ve bu ısınma turlarında bile sert, haşin, kırıcı bir üslupla "Hayır" diyecek olanları suçlayarak "Evet" oylarını açıkça destekliyor.

Hani tarafsız olacağına dair yemin etmişti?

Başbakan da, bakanlar da, milletvekilleri de öyle... Bence o formalite yeminleri anayasadan çıkarsalar ne iyi olacak! Çünkü iktidara mensup hiçbir siyasetçinin, Meclis kürsüsünde ettiği yemine sadık kaldığını görmedim.

Rahmi Turan Sözcü

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Merkel'in telaşı

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Mülteciler konusunda ılımlı politika izleyen Almanya Başbakanı Merkel'in Eylül'de yapılacak genel seçimlerde ciddi şekilde oy kaybına uğrayacağı anlaşılınca Merkel politika değiştirdi.

Times; Angela Merkel'in kısa süre önce eyalet valileriyle toplantı yaparak "iltica başvurusu reddedilen on binlerce kişinin zorla sınır dışı edilme sürecini hızlandırmayı" görüştüğünü yazdı.

Arkasından da şu yorumu yaptı: "AB'deki sorumluluk sahibi liderlerin önündeki zorluk 'kararlı adımlarla yurttaşlarını koruma' görevini yapmak ve aynı zamanda 'ülkeye girişine izin verilen' yabancıların tehlike oluşturmadığını göstermek".

Başbakan Binali Yıldırım BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile konuşurken:

"Türkiye mülteci yaklaşımında asla cimri olmadı. Komşularımız ölümden korunmak için bize sığındı, biz de ekmeğimizi paylaştık" demişti.

Güngör Mengi Vatan