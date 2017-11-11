Atatürk ve Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisanlarda, 19 Mayıslarda, 30 Ağustoslarda, 29 Ekimlerde ve 10 Kasımlarda rahmetle minnetle anılır.

Büyük Türk milletinin gönlündeki Atatürk sevgisi büyük devlet adamı olmasından, büyük asker olmasından ve işgale uğramış ve yedi düvel tarafından paylaşılmış Anadolu'dan düşmanın Türk milletine önderlik yaparak kovulmasından kaynaklanır.

Türk milletini padişahın kulları olmasından kurtarıp birey hale getirmesi, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini cumhuriyetin kazanımları olarak Türk halkına sunmasından dolayı ona Atatürk soyadı layık görüldü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından.

Dün Atatürk'ü anma törenlerinde gördük ve çok mutlu olduk ki Recep Tayyip Erdoğan Mayıs 1994'de söylediği, "Ata'ya saygı duruşunda sap gibi ayakta durmaya gerek yok" sözünden vazgeçmiştir.

Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki törende Erdoğan konuşmasına, "Atatürk'ü sadece anmakla kalmamalı anlamaya da çalışmalıyız" diye son verdi.

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında Sonar araştırma şirketi sahibi Hakan Bayrakçı, "bakıyorum da Erdoğan'ın konuşma yaptığı yerlerin arkasında Atatürk fotoğrafı var" demişti.

Külliye yeni açıldığında yapılan ilk Bakanlar Kurulu toplantısında salonda Atatürk fotoğrafı olmadığı haber yapılınca bu fotoğraf salonda Erdoğan'ın arkasındaki duvara eklenmişti.

Hakan Bayrakçı'nın bu ifadesi üzerine Google, Cumhurbaşkanlığı ve AKP'nin web sayfalarından araştırdım ki sadece az önce bahsettiğim ve Milli Güvenlik Kurulu ile Bakanlar Kurulu'nun yapıldığı salonda Atatürk fotoğrafı var.

Erdoğan'ın diğer mekanlarda yaptığı konuşmalarda Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu ile üzerinde fors olan Türk Bayrağı bulunuyor.

Ancak Erdoğan'ın her çıktığı mekanı da Atatürk fotoğrafı var mı diyerek izlemeye aldım.

14 Kasım1994'de, "Her 10 Kasım'da yaygara kopartılıyor" diyen Erdoğan Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü anma toplantısında şunları söyledi:

''Birileri çıkmış biz Atatürk'e Atatürk dedik diye bir sürü senaryolar yazıyor. Adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu ifade etmemizden daha doğal ne olabilir. Ruhu faşist, söylemi Marksist çevrelerin tekeline mi bırakacağız. CHP gibi amorf bir partinin Atatürk'ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz'.'

15,5 yıldır söylemlerini takip ettiğimiz Erdoğan'ın çok nadir olarak Atatürk adını kullandığı ve genelde Gazi, Gazi Mustafa Kemal ya da Mustafa Kemal dediğini biliyoruz.

Ahmet Hakan'ın, "AKP bugünlerde Atatürk'e fazlaca değiniyor, bir değişiklik var mı?" diye sormuştu.

İki sarhoş söyleminden Atatürk'e sahip çıkma aşamasına geldiler ise bu da Atatürk'ün huzur içinde yatmasına neden olur demiştim.

Erdoğan'ın, "Milletimizin Gazi'ye hürmeti sonsuzdur. Milletimizin Mustafa'ya saygısında en küçük bir tereddüt yoktur. Milletimizin Kemal'le de en küçük bir sorunu bulunmuyordur. Milletimizin soyadı olarak kendisine verdiği Atatürk konusunda da hiçbir sıkıntısı olmadığını gayet iyi biliyoruz" sözleri AKP'nin 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi çok önemli bir taktik değişikliğidir.

Hedefleri kuşku yok ki Atatürk sevdalısı Türk milletinin oylarını alabilmektir.

15.5 yıl boyunca ihtiyaç duymadıkları Atatürkçü kesim bakalım bu talebe nasıl yanıt verir.