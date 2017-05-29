Atatürk ve İnönü adları stadyumlara iade edilsin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, “Stadyumların simgeleşmiş isimleri kaldırılarak, arena adlarının verilmesi doğru değildi. Bugün arena isimleri kalkıyorsa, stadyumların gerçek isimlerine de geri dönülmelidir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stadyumlardaki “arena” isimlerinin kaldırılmasıyla ilgili girişimini eleştirdi.

Stadyumların simgeleşmiş isimlerinin kaldırıldığı süreçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haklı itirazlara kulak tıkadığını ifade eden Budak, “arena” adlarının kaldırılması girişiminin gecikmiş ve yetersiz bir adım olduğunu belirterek, arenalar kaldırılıp, stadyumlar geri gelecekse, o stadyumların simgeleşmiş isimlerinin de geri gelmesi gerektiğini kaydetti.

"RAHATSIZLIK DUYULAN ARENA DEĞİL"

Genel Başkan Yardımcısı Budak, “Stadyumların simgeleşmiş isimleri kaldırılarak, arena adlarının verilmesi doğru değildi. Bugün arena isimleri kalkıyorsa, stadyumların gerçek isimlerine de geri dönülmelidir. Beşiktaş Stadyumu’na İnönü adı iade edilmelidir. Antalya, Kayseri, Konya, Bursa, Rize gibi illerdeki Atatürk stadyumları yıkıldı, yeni yapılan stadyumlara ise Atatürk adı yerine arena adları verildi. Şimdi bu stadyumlara da Atatürk adları iade edilmelidir. Malatya’daki yeni stadyuma İnönü adı verilmelidir. Eğer sadece arenalar kalkacaksa, rahatsızlık duyulan kavramın ‘arena’ değil, Atatürk ve İnönü isimleri olduğu anlaşılacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyu önünde talimatla iş yaptırma alışkanlığı geliştirdiğini ifade eden Budak, “Cumhurbaşkanı katıldığı toplantılarda sürekli birilerine talimat veriyor. İşsizliği çözüyor, otomobil ürettiriyor, isimleri değiştiriyor. Bu bir alışkanlık haline almış görünüyor. Keyfi yönetimin tipik uygulamalarıdır, bu doğru bir yöntem değildir” dedi

“Arena” isimlerinin kaldırılmasının Türkçe isimlere dönüşün adımı olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Budak, “Cumhurbaşkanı zaman zaman yabancı isimlerden de şikayet ediyor. Ama bunu yolu aklına estiğinde bazı yerlerin isimlerinin değiştirilmesi değildir. Bir strateji oluşturulmalı ve bu çerçevede adım atılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.