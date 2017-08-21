Atatürk ve Yeni Galata Köprüsü kapatılıyor
Haliç üzerindeki Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü geçici süreliğine, araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos Salı günü Atatürk Köprüsü, 00.00-04.30 saatleri arasında bakım çalışmaları, Yeni Galata Köprüsü ise 02.00-03.30 saatleri arasında gemi geçişi nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanacak.
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