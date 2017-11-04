Atatürk zoru başardı Akşener de başaracak

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen 3 maddesi vardır.

1. Madde - Devletin Şekli:

Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir

2. Madde - Cumhuriyetin Nitelikleri :

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

3. Madde - Devletin Bütünlüğü: Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı" dır. Başkenti Ankara'dır.

Siyasi Partiler yasasına göre partilerin genel merkezlerinin Ankara'da olmaz zorunluluğu da vardır.

Bunlar anayasa ve yasa hükümleridir.

Siyasi parti genel merkezleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkent Ankara'da olması siyasetin merkezinin Ankara'da olmasına yol açar.

Partilerin genel başkanları da eğer ikametleri Ankara dışında ise genel başkanları öncelikle ve hemen Ankara'da ev satın alır ya da kiralarlar.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugüne kadar klasikleşmiş bu yapıdan çok farklı bir yola çıktı. Ankara'da bir eve yerleşmeden önce Bitlis ilinin Ahlat ilçesinde ev kiralayıp siyaseten ilk gezisini de parti kurulur kurulmaz burada yaptı.

Muş'a tarifeli uçakla yanına divan kurulu üyeleri olduğu halde çıkartma yaptı ve büyük bir ilgi ile karşılandı.

Yol üstündeki Tatvan'da bir kahvenin önünde sandalyeye çıkarak konuştuğunu televizyon haberlerinde gördüm Meral Abla'nın.

Tıpkı rahmetli Turgut Özal'ın ANAP'ı kurduğu günlerde sandalye üzerine çıkıp kahve toplantıları yapan Tonton Özal lakabı takmama neden olduğu Turgut Özal gibiydi görüntüsü.

Merhum Özal ANAP'ın kuruluş yıldönümünden hemen sonra 1984 yılında yerel seçim çalışmalarını partisinin petek otobüsü ile Türkiye'yi adım adım gezerek yapmış, büyük başarıya imza atarak rakip partilere seçimde fark atmıştı.

33 yıl sonra Meral Akşener'in, "yürümekle ayakkabılarımız aşınacak" diyerek siyaset yapma Ahlat'tan başlamasını bu yüzden önemsedim.

Meral Akşener'in Ahlat hamlesi Anayasanın değiştirilemez ilk üç maddesinde yer alan;

- "…Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir…

- …Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür " ilkelerine tam anlamı ile eksiksiz uymak ve uygulamaktır.

Ankara kulislerinde birbirleri ile kısır, Türk halkına faydası olmayan, çirkin ve hakaret dolu cümlelerle hakaretler yağdırarak yapan tüm siyasi partilere ve siyasetçilere müthiş bir tepkidir Meral Abla'nın başlattığı Ahlat hamlesi.

Maddi gücü yetmediğinden kiralık evde sık sık bulunacağı hatta iki dini bayramdan birisini Ahlat'ta geçireceğini açıklayan Meral Abla'nın bu mesajının şifresi anayasadan aldığı işte bu güçten kaynaklanmaktadır.

Kilitlenen, çözümsüz ve alternatifsiz hale gelen Türk siyasetinin düğümünü Ahlat kararı ve ilkeleri çözecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a attığı ilk adım ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ahlat'tan attığı ilk adım ayni mantığa dayalıdır.

Atatürk ilk adımı ile Türkiye'yi emperyalist işgalden kurtarmayı hedefledi.

Akşener ise Türk siyasetini kısır ve çirkin şahsi menfaatlere dayalı işgalden kurtarmayı hedefledi.

Atatürk zoru başardı, Akşener de başaracaktır.