'Atatürkçülük' müfredattan çıkarıldı

'Atatürkçülük' kavramı sosyal bilgiler dersinin müfredattan tamamen çıkarıldı.

Milli Eğitim yıllar sonra ilkokul, ortaokul ve lise müfredatını sil baştan düzenledi. “Atatürkçülük” kavramı sosyal bilimler derslerinin müfredatından tamamen çıkarıldı, Atatürk’ün işlenişinin kapsamı daraltıldı. Müfredatın bu yönde değiştirilmesi için talep hükümete yakın Eğitim Bir Sen’den gelmişti.

MEB, eğitimde sadeleşme amacıyla 2 yıldır üzerinde çalıştığı ilkokul, ortaokul ve lise taslak müfredatını açıkladı. Taslak müfredat eğitim kamuoyunun görüşünün alınmasının ardından tamamlanacak ve 2017-2018 öğretim yılında uygulanmaya başlanacak.

Öğretmenlerin ders anlatımı ve okullarda kullanılacak kitapların hazırlanmasının temel metinleri olan müfredat taslaklarında, ilkokul 1. sınıfında Hayat Bilgisi dersi ve ortaöğretimde sosyal bilgiler derslerinden Atatürkçülük konuları çıkarıldı. MEB, Atatürkçülüğü sadece taslak metinlerin tanıtımının yapıldığı internet sitesinde “Öğretim programlarında temel konular” başlığı altında ‘Değerler Eğitimi’ başlığının yanında velilere anlatmayı yeterli gördü. “Atatürkçülük” kavramının yer aldığı tek ders ise ortaöğretimde başlayan ‘İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ dersi oldu.

ATATÜRK ‘SADELEŞTİRİLDİ’

Hazırlanan taslak metinler, geçmiş yıllarda hazırlanana müfredatlara göre ciddi ölçüde kısaltıldı. Bu kapsamda 1. sınıflara yönelik Hayat Bilgisi dersinin eski eğitim programında, “Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi, yurdun Atatürk’ün önderliğinde düşmanlardan kurtarıldığı, Atatürk resmi, Türk bayrağı, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe’nin sınıfta bulunma nedenleri ile çocukların Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olmalarının sağlanarak, Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetleri fark edebilmesinin çocuklara aşılanması” hedeflenirken, yeni müfredatta bu konular yer almadı. MEB’in yeni müfredatında “Atatürk’ün ‘sadece’ doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulur” denildi. Bu kapsamda çocukların sınıfları yükseldildikçe aktarılan Atatürkçülük ve Atatürk’e ilişkin bilgiler ‘sadeleştirilerek’ diğer her sınıfa yönelik Atatürk konusunda yüzeysel eğitim programları hazırlandı.

Taslak metinlerde ortaokul 5. sınıftan başlayan süreçte Atatürk’le ilgili üniteler müfredattan çıkarılırken bu konular yerine Atatürk’ün yalnızca derslerde konularla ilişki kurularak anlatıldı. Eski müfredatta 8. sınıfta yer alan “Atatürkçülük” başlığı kaldırılarak diğer üniteler içerisinde daraltıldı. “Çağdaş Türkiye yolunda adımlar” ünite başlığı, “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” başlığı ile değiştirildi.

ÖĞRENCİ YERİNE VELİYE

MEB hazırladığı taslakların yer aldığı sitede ise Atatürkçülüğü öğrencilere aktarılacak metinler yerine veliler kısmında anlatmayı tercih etti. Taslak metinlerde yer almasa da sitede “Öğretim programlarında temel konular” başlığı altında “Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet ettiğinin bilincinde olan bireyler yetiştirmek, Cumhuriyet’in kurulmasında üstlendiği roller hususunda derinlemesine bilgi sahibi olunmasını sağlamak programların hedefleri arasındadır” ifadeleri yer aldı.