Meseleyi ya hiç anlamamışsınız, ya da -ki daha güçlü olan ihtimal bu- böylesi işinize geliyor.

Atatürk'e Atatürk dediğiniz için değil...

Tıpkı, 15 yıl boyunca;

Hırsıza "hırsız" diyemediğiniz gibi...

Katile "katil" diyemediğiniz gibi...

Teröriste "terörist" diyemediğiniz gibi...

Kahramana "kahraman" diyemediğiniz gibi...

Vatansevere "vatansever" diyemediğiniz gibi...

Milliyetçiye "milliyetçi" diyemediğiniz gibi...

Adama "adam", kadına "kadın" diyemediğiniz gibi...

Kişi/kurumları olumlu ya da olumsuz gerçek kimlikleri, sahici nitelikleriyle anmak yerine, yüklediğiniz konjonktürel anlamlara dayalı olarak, o gün hangisi "rant" getiriyorsa onunla adlandırmayı tercih ettiğiniz gibi...

Atatürk'e de Atatürk dediğiniz için değil;

Kurumsal iktidarınızın geride kalan 15 yılında,

Kişisel siyasi hayatınızın geride bıraktığınız 40 yılında "diyemeyip", "demeyip" de, bunca zaman sonra deme ihtiyacı duyduğunuz için -sizin ifadenizle- "senaryolar yazıyor birileri!"

***

Siz söylemeyin bari...

10 Kasım'a yakıştı mı?

"Millet"; sağdan, soldan, partiden pırtıdan, yukarılarda dönen bütün siyasi dolaplardan bağımsız olarak, ortak yasını, ortak hasretini, ortak sevgisini hücrelerine kadar hissedilmenin, bunu ifadenin derdindeyken, partizanlıkla çıkmak karşılarına yakıştı mı?

Birleştirmek yerine bölmeye uğraşmak yeniden...

Bütünleşmek yerine ötekiler yaratıp itmek kendinden...

Beştepe'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü "anmak" üzere düzenlenen törene, Türkiye Cumhuriyeti'nin "kurucu" siyasal organizasyonunu neredeyse "Atatürk düşmanı" ilan etmek gayretinin damga vurduğunu görünce, bu ülkenin bir ferdi olarak kızamadım bile, ayıpladım.

"Camileri ahır yaptılar", "Kuran'ı yasakladılar", "Ezanı susturdular" olmadı, tutmadı, "CHP, Türk Lirası'ndan Atatürk'ü sildi" propagandasından medet umacak kadar mı biçaresiniz?

Velev ki dediğiniz gibi...

Kimse çıkıp demeyecek mi peki;

Ya siz?

"Atatürkçülüğün" öğrenilmesini yasaklayan siz değil misiniz; bu uğurda müfredattan, okul kitaplarına, öğretmenlerin zihin yapısından, binaların saygı nöbetine durulan büstlü, heykelli fiziki yapılarına kadar "milli eğitim"in ne kadar unsuru varsa dönüştürmediniz mi 15 yılda?

Üniversitelerden, liselerden, ilkokullardan, köprülerden, yollardan stadyumlardan siz silmediniz mi ismini?

TBMM'den siz indirmediniz mi resimlerini?

"Ya tutarsa" diye masal kitaplarına bile hakaret, itibarsızlaştırma, lekeleme çalmadınız mı satır aralarında; "pardon"lar mı unutturacak sanıyorsunuz bu marifetlerinizi?

Hepsi bir yana, toplumu Atatürk'ün enjekte ettiği değerlerden arındırmak üzere CIA'dan "yol haritaları" dilenip de, etki ajanlarından şimdi "terör örgütü" ilan ettiğiniz misyoner oluşumlara kadar ne kadar bela varsa siz musallat etmediniz mi bu milletin başına?

***

Subliminal Oscar'ına aday

Ne yalan söyleyeyim, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in "TRT'de skandal görüntü. İstanbul Muhafızları adlı çizgi filmde, kötü adamın çocuklara yapacaklarını not aldığı kağıdın altına Atatürk imzası atılmış" tivitini ilk gördüğümde "yok artık" dedim; "hâlâ 'yok artık' diyebildiğim için de tam sevinecektim, söz konusu görüntüleri izledim... Ciddi ciddi Atatürk'ün o ünlü imzası var "kötü adam"ın "kötülük" listesinin altında!

Başka nasıl bir izahı olabilir ki bu rezaletin; birileri, "ağaç yaş iken zehirlenir" diye düşündü galiba...

"Subliminal mesaj Oscar'ı" olsa, kesin kazanırdı "İstanbul Muhafızları"; bu kadarına da pes kere pes valla...

***

Madde bağımlısından farkları yok

Sonuncusu dün, Ordu'nun Altınordu ilçesinden gelen ve 17 yaşındaki lise öğrencisi İbrahim Can Duman'ın ölümüyle sonuçlanan "Mavi Balina oyunundaki bir talimatı yerine getirmek için kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti" haberlerini idrakte hâlâ güçlük çekenler, Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt'un paylaştığı şu bilgiyi bir kenara not etsinler -özellikle, çocuklarını başlarından savmak için eline bir telefon, tablet vs. tutuşturan ebeveynler- :

"Günde 3 saatini bilgisayar, akıllı telefon ekranına bakarak geçiren bir çocuğun beyin MR'ı, madde bağımlısının beyin MR'ıyla aynı çıkıyor..."