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Atatürk’e çiçek veren kız heykeline saldırı!

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Atatürk’e çiçek veren kız heykeline saldırı!
Zonguldak’ı 26 Ağustos 1931'de ziyaret eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e ilk ayak bastığı yerde çiçek veren 5 yaşındaki Ayten Alper’in heykeli saldırıya uğradı.

Zonguldak Belediyesi, 26 Ağustos 1931'de kente gemiyle gelen ve limandaki iskeleden karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ü, 5 yaşındayken "Hoş geldin Gazi babam" diyerek çiçekle karşılayan ve şu anda 91 yaşında olan Ayten Alper’in heykelini yaptırdı. 

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1 metre 20 santim yüksekliğindeki bronz heykel, Atatürk’ün ilk ayak bastığı Liman Caddesi’ndeki Maden Mühendisleri Odası’nın yanındaki alana dikildi.

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Geçen yıl 26 Ağustos’ta Atatürk'ün kente gelişinin 85'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenle heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler heykele saldırıp heykeldeki kol ve çiçek bölümünü kırdı.

Heykele dekoratif amaçlı konulan kömür parçaları da etrafa saçıldı.

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Heykele yapılan saldırı tepkiyle karşılandı. CHP İl Genel Meclis üyesi Fikret Zaman, heykelin açılışında hazır bulunduğunu belirterek, “Ulusal kurtuluş mücadelesi vermiş Mustafa Kemal Atatürk’e Zonguldak’a ilk ayak bastığında çiçek veren bir çocuğun elindeki çiçeği kopartıp da atmak çok çirkin bir davranış. Heykeli bu şekilde görünce içim burkuldu. Bu heykelin özelliğini bilseler kılına dokunmazlar, her gün gelip de tozlarını silerler” dedi.

Belediye Başkan Vekili CHP’li Cevat Bulut ise yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, “Kırık olan kolu tekrar yaptıracağız. Heykeli eski haline getireceğiz” diye konuştu.

 

 

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