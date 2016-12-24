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Atatürk’e hakaret cezasız kalmadı

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Atatürk’e hakaret cezasız kalmadı
Eleştiriyle hakaret arasındaki ince çizgiyi ayarlamak her zamanmümkün olmuyor. Bazen ipin ucu bilinçli ya da bilinçsiz olarak kaçıyor.

RTÜK, CHP İstanbul Milletvekili BarışYarkadaş’ın başvurusu sonucu atv’ye para cezası verdi. RTÜK, atv Avrupakanalında Atatürk ve 2. Cumhurbaşkanı İnönü’ye yapılan hakaretleri şikayet eden Yarkadaş’ın başvurusunusonuçlandırdı. RTÜK, kanala 6112 sayılı kanunun 8. maddesi kapsamında yaptırım uygulanma kararı aldı. Böylece atv Avrupa kanalının RTÜK’e para cezası ödemeside kesinleşti. Kararın ardından açıklama yapan Yarkadaş, Cumhuriyet’in kurucuları ve kurucu değerlerine olan sistematik saldırıların sürdüğünü
hatırlatarak, “Bu iftira ve hakaretlere sessiz kalacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Birtakım kendini bilmezlerin alçakça saldırılarına sessiz kalmayacağız” ifadesini kullandı. Kanalın ne kadar para cezası ödeyeceği daha sonra açıklanacak.

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