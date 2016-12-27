Bugünkü YENİÇAĞ »

Atatürk'e koştular!

Atatürk'e koştular! 1
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. yıldönümü etkinlikleri coşkuyla kutlandı. “Atatürk Garnizon Koşusu”na Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.
112
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti