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Atatürk'e ve Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

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Atatürk'e ve Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Edirne'de sosyal medya üzerinden Atatürk’e ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından yargılanan inşaat işçisi tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Keşan'da Asliye Hukuk Mahkemesi’nce yargılanan Nihat Ö., sosyal medya üzerinden Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçundan 2 yıl, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ise 4 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cezanın onanması üzerine polis tarafından gözaltına alınan Nihat Ö. işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

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