Atatürk'ü oradan da sildiler!

Anadolu Ajansı'nın 2016 yılı için hazırladığı yıllıkta 10 Kasım'la ilgili bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ten hiç söz edilmemesine, CHP'li Ekici'den tepki geldi.

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a bu konuda soru önergesi yöneltti. Ekici, "Ajansın 2016 yıllığından kaç adet bastırılmıştır, maliyeti nedir? Atatürk'ün ebediyete intikalinin 78. yıldönümüne yer verilmemesinin, 10 Kasım'da Anıtkabir'e akın eden yüz binlerin önemli haberler arasında görülmemesinin sorumlusu kimdir?" sorularına yanıt istedi.

