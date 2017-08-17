"Atatürk'ün değerini anlamak için..."

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 2015'de yayınlanan bir programda Iraklı din adamının Atatürk için söylediği sözleri tekrar gündeme getirerek "Kıymetini anlamamız için bizim başımıza da Irak'ın başına gelenler mi gelmeli?" diye sordu.

Son dönemde Mustafa Kemal Atatürk'e ve hatırasına yapılan saldırılara tepki gösteren Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 2015'de yayınlanan bir videoyu köşesinde tekrar gündeme getirdi.

Irak kanalında yayınlanan tartışma programında bir din adamının "Keşke Iraklı bir Atatürk çıksa" sözlerine değinen Hakan, "Atatürk’ün kıymetini ve önemini anlamak için... İlle bizim başımıza da Irak’ın, Suriye’nin başına gelenler mi gelmeli?" dedi.

Hakan'ın "Iraklı din adamı: Sarı saçlım, mavi gözlüm nerdesin nerde" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

IRAKLI bir din adamı...

Adı: İyad Cemaleddin...

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2015 yılında katıldığı bir televizyon programında...

Şunları söylüyor:

“Amerika Irak’ta Şii ve Sünni siyasal İslamcıları destekliyor. Amerika, sorunun kaynağı... Irak’ın bir mucizeye, bir kurtarıcıya, bir Atatürk’e ihtiyacı var. Temenni ederim ki Iraklı bir Atatürk çıksın, güç kullanarak yasaları egemen kılsın ve ülkenin birliğini yeniden sağlasın.”

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Bu ne demek?

Şu demek:

Iraklı bir din adamı, televizyona çıkıp...

“Keşke gelsen Bağdat’tan/Sarı saçlım, mavi gözlüm/Nerdesin nerde” şarkısını söylüyor demek.

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Atatürk’ün kıymetini ve önemini anlamak için...

İlle bizim başımıza da Irak’ın, Suriye’nin başına gelenler mi gelmeli?