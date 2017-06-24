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'Atatürk'ün esgeri' Elçibey'in vefatının 17. yılı
Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in vefatının 17. yılı.
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01 Haziran 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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