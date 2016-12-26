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Atatürk'ün Rize'de kaldırılan heykeliyle ilgili skandal paylaşım

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Atatürk'ün Rize'de kaldırılan heykeliyle ilgili skandal paylaşım
Rize'de Atatürk heykelinin kaldırılmasının ardından bir skandal daha yaşandı. Atatürk heykelini söken işçilerden biri zafer pozu verip "İşte yeni Atanız" notuyla fotoğraf paylaştı.

Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında yapılacak yenileme bahane gösterilerek Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli Rize’deki meydandan sökülerek valilik önündeki tören alanına taşındı.

Atatürk heykelinin yerinden sökülmesine kamuoyu büyük tepki gösterdi. 

İŞÇİLER ZAFER POZU VERDİ

Heykeli söken işçilerin, heykeli sökerken çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan kendi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda bir işçinin heykel söküldükten sonra zafer pozu verdiği görülüyor. O pozlar sosya medyada "İşte yeni atanız" notuyla paylaşıldı.

"UTANMAZCA PAYLAŞMIŞLAR"

Özkan attığı tweette fotoğrafları şu notla paylaştı:

"Rize'deki Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu verdiler. Rize Belediye Başkanı işbirlikçileri acilen görevden alınsın. Rize'de Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu vermek yetmezmiş gibi bir de 'işte yeni atanız' diye utanmazca paylaşmışlar. Savcılar göreve!"

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