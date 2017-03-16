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"Ateş etmedim" diyen darbecinin görüntüleri ortaya çıktı

"Ateş etmedim" diyen darbecinin görüntüleri ortaya çıktı
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ile korumasını başından vurduğu ileri sürülen eski albay Erkan Öktem'e ait görüntüler ortaya çıktı.
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