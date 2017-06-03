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Atıcı: "Vekile kıyak maaş ne kadar ahlaki"

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Atıcı: "Vekile kıyak maaş ne kadar ahlaki"
Zeytinlikleri imara açmayı amaçlayan ve 76 madde olarak Meclis Sanayi Komisyonu'na gelen yasa tasarısından emekli vekillere 2. maaş çıktı.

Fatih Erboz / Yeniçağ

Zeytinlikleri imara açmayı amaçlayan ve 76 madde olarak Meclis Sanayi Komisyonu'na gelen "Üretim Reformu Paketi", burada eklenen "akademisyen milletvekillerine çifte maaşı" da içeren 7 farklı maddeyle 83 maddelik bir "torba tasarı" haline geldi. Tasarı, Meclis Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi halinde milletvekilleri seçilemedikleri dönemde istedikleri üniversiteye geri dönebilecek ve  milletvekili emekli aylığının yanı sıra üniversitelerden de akademisyen maaşı alabilecek. Mevcut uygulamada emekli milletvekilleri üniversitelerde ders verseler dahi ders ücreti dışında  hiçbir maaş alamıyor. CHP, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, zeytinlikle ilgili yasa tasarısına gece yarısı maddeler eklenmesine tepki göstererek şöyle dedi:

"Yasaya eklenen 2 madde sözcüsü olduğum komisyonu ilgilendiriyor. Bunlardan birisi tarafımızdan 3 kez püskürtülen ama inatla getirilen öğretim üyelerinin vekilliği bittikten sonra üniversiteye döndüklerinde hem kendi hem de emekli milletvekili maaşını birlikte almalarını sağlayan madde. Ancak bir başka öğretim üyesi vekil olmayan emekli olduktan sonra tekrar üniversiteye döndüğünde sadece kendi maaşını alacak. Bu maddeyi  24 ve 26. dönemde getirmek istediler ama getiremediler torba tasarı içinde. Türkiye kan ağlarken herkes 13 şehidinin yasını tutarken  gece yarısı komisyona yine bu tasarıyı getirip milletvekili emekliliğine ikinci bir maaş eklediler. Bu Ramazan ayında herhangi bir şey yediğiniz zaman oruç bozuluyor. Peki hak yediğiniz zaman bozulmaz mı oruç, kabul olur mu? Türkiye şehitlerine ağlarken gece yarısı milletvekillerinin kendilerine böyle bir kıyak yapmaları acaba ne kadar ahlaki ve onurlu bir davranış?"

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da "Üretim Reformu Paketi" adıyla gelen tasarının "amacından sapmış bir vaziyette" kabul edildiğini belirterek şunları söyledi: "Milletvekilliği biten akademisyenin profesör maaşı ve kadrosuyla üniversiteye dönmesinin hem emekli vekil maaşı hem profesör maaşı almasının üretim reformu paketiyle ne ilgisi var? Özelleştirmeler sonucu kamu zararına yol açmış Bakanlar Kurulu üyelerine özelleştirme bürokratlarına geri ödetilecek paraların korsan bir yasa maddesiyle affedilmesinin üretim reform paketiyle ne ilgisi var? Milletvekilliği biten akademisyenin aynı kadrosuyla üniversitesine dönmesine ve bunca genç akademisyen kadro beklerken hem emekli maaşı hem de profesörlük maaşı almasının üretim reform paketiyle ne ilgisi var? Size bu zeytinlik, mera ve kıyı kanunu için hangi şirketler hangi isimler baskı kurmuştur? Milletvekili emeklisi olacak üniversite hocalarına kıyak kadro ve maaştan mutlaka geri dönün."

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