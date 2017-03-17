Atila Kaya, Cilara'nın konuğu oldu

KRT'de Çağlar Cilara'nın "Haber Merkezi" programına konuşan MHP'nin 'hayır' diyen Milletvekili Atila Kaya, 17-25 Aralık operasyonundan bir ay sonra Ocak 2014'de çıkarılan bir kanunla FETÖ'cü darbecilerin terfi ettirildiğini söyledi.

Bütün kuvvetleri tek bir elde toplamaya itiraz ediyoruz"



Katıldığı televizyon programında neden 'hayır' dediklerini anlatan Atila Kaya, "21. yüzyılda, insanlığın geçmişte acı tecrübeler sonucunda terketmiş olduğu bir anlayışı Türk milletine reva görmeye itiraz ettiğim için hayır diyorum. Anayasacılığın 200 yılı aşan bir tarihi var. Bunun temelinde de kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. İnsanlık kuvvetlerin tek elde toplandığı bir süreçten kuvvetlerin ayrıldığı ve birbirini dengelediği, denetlediği bir sürece doğru giderken çok büyük bedeller ödemiştir. Yani egemenliği tek bir kişiden alıp millete verme süreci içerisinde insanlık çok büyük bedeller ödemiştir. Şimdi yeniden bu kadar bedele rağmen, 21. yüzyılda getirip, bundan 200 sene önce terkedilen bir anlayışı Türk milletine reva görmeye itiraz ediyoruz. Bütün kuvvetleri tek bir elde toplamaya itiraz ediyoruz" dedi.