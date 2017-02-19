Atila Kaya: Ülkücü, kendi kararını kendi verir!

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Denizli'de düzenlediği toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Hayır' diyenlere yapılan yaftalamalara çok sert tepki gösteren Kaya, "Ülkücü, kendi inandığı doğru neyse o kararı onun için verir" dedi.

Başkanlık sistemine 'hayır' diyeceğini açıklayarak partideki görevinden istifa eden eski Ülkü Ocakları Başkanı ve MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, kendisine destek veren eski Ülkü Ocakları Başkanları ile birlikte 'Başkanlığa Hayır' çalışmalarına Denizli’den başladı.

Toplantıya Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Harun Öztürk ve Suat Başaran da katıldı.

Atila Kaya, Başkanlık Sistemine yönelik çok ağır eleştirilerde bulunarak, "tek adam rejimini kabul etmiyoruz. Bu sistemden ülkeye ve millete hayır gelmez. Başkanlık ülkeye federatif yapı getirir. Ülke bölünmeye gider. Yarın yeni fiili durumlar ortaya çıkarırlarsa yeniden Anayasa mı değiştireceğiz? Yeni fiili durumlar ortaya çıkarsa ne olacak?" dedi.

İşte Kaya'nın açıklamaları:

Referandumun yapılmasına 2 aydan daha az bir süre kaldı. Biz gücümüz yettiği sürece, ülkemizin dört bir yanına dolaşarak niye 'hayır' dediğimizi, neye 'hayır' dediğimizi kimseyi zan altında bırakmadan 'hayır' deyişimizin gerekçekelerini anlatacağız.

HENÜZ REFERANDUM OLMADAN TEK PARTİ ANLAYIŞI BAŞLADI

Ama Denizli'de son 2 gün içerisinde yaşanan hadiseler bize aslında anlatacaklarımızdan çok daha önemli bir şey anlatmıştır. Daha bu referandum oylanmadan, Türk milletinin onayı alınmadan nasıl bir tek parti anlayışı içerisinde bürokrasinin kendini konumlandırdığını, hele bir de Allah muhafaza bu Anayasa referandumdan geçerse Türkiye'nin hangi tehlikelerin beklediğini bu uygulama çok açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Anayasa ile güvence altında olan toplantı hakkımız, görüşlerimizi vatandaşlara ulaştırma hakkımız, onlarla sohbet etme hakkımız keyfi gerekçelerle nasıl engellenmeye çalışıldığı çok açıka ortaya çıkmıştır.

BAŞKANLIK SİSTEMİ HALKA DAYATILIYOR

Bir Anayasa Türkiye'nin sistemini, rejimini değiştirecek bir Anayasa oylaması yapılıyor. Ben bu Anayasa değişikliğinin gündeme gelişi ve gündeme getirilişinin sakatlığı ve bu sürecin nasıl olduğu hakkında düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

Ekonomiden teröre kadar birçok sorun, parlamenter rejimin bu sorunları neden çözemediği, parlamenter sistemin bu sorunları çözmede hangi eksiklerin olduğu, Başkanlık sistemi gelirse de bu sorunların nasıl çözüleceği ve bu Başkanlık sisteminin yeni sorunlar getirmeyeceğinin garantisinin ne olduğu topluma, insanlara anlatılmadan alel acele bir Anayasa taslağı ortaya çıktı.

ÜLKÜCÜ KENDİ KARARINI KENDİ VERİR!

Biz 'hayır' deyince, 15 Temmuz'daki hainlerle aynı kefeye konuluyoruz. Özellikle Ülküdaşlarımız üzerinde bu propagandanın ciddi şekilde yapıldığını düşünüyorum. Ülkücüler bu ülkenin varlığı için, birliği için, Cumhuriyet'in kuruluş esasları için her türlü bedel ödemiş Ülkücüler, 'hayır' dediği için FETÖ'cü olarak yaftalanıyor.

Bir Ülkücü, bir Türk milliyetçisi herhangi bir konuda tercihte bulunurken kimin nerede olduğuna değil doğrunun nerede olduğuna bakarak karar verir!