Atila Kaya'dan çok sert 'ilk 4 madde' açıklaması

Başkanlık sistemine 'hayır' diyeceğini açıklayıp MHP'deki görevinden istifa eden MHP İstanbul Milletvekili Kaya, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin hedef alınmasına çok sert tepki gösterdi.

AKP Bursa Milletvekili Ümit Aydın'ın "Anayasa'nın ilk 4 maddesi değişebilir" açıklamasına bir tepki de MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'dan geldi.

Anayasa'nın ilk dört maddesine dokunulmamış olmasını, sistem değişikliği talebine meşruiyet göstergesi olarak değerlendiren Kaya, "Sanki Habur rezaleti yaşanırken o maddeler orada değilmiş gibi. Sanki Oslo'da kirli pazarlıklar yapılırken o maddeler orada değilmiş gibi. Sanki şehirlerimiz, ilçelerimiz cephaneliği çevrilirken; askere, polise, kaymakama, valiye 'görmeyin, ilişmeyin' talimatları verilirken o maddeler orada değilmiş gibi. Unutulmasın ki; o maddeler oradayken Türkiye Cumhuriyeti Devleti 'beka mücadelesi verir' hale düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

İşte Atila Kaya'nın açıklamasının tam metni: