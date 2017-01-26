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Atila Kaya'dan hükümete 'Caferi' çağrısı

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Atila Kaya'dan hükümete 'Caferi' çağrısı
Başkanlık sistemine 'hayır' diyerek partideki görevinden istifa eden Atila Kaya, sosyal medya hesabından manidar bir açıklamada bulundu. Kaya, KHK'larla Caferi kanallarını kapattıran hükümete çağrıda bulunarak "bu yanlıştan dönün" ifadelerini kullandı.

Caferi kanallarının kapatılmasına MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'dan çok sert tepki geldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan MHP'li Kaya, " 'Millet birliğini sağlamlaştırmak' iddiasıyla 'Milli seferberlik' ilan edenler, referandumdan arzuladıkları sonucu alabilmek uğruna toplumu iki kampa ayırmakla yetinmiyorlar. İş başındaki siyasi irade, geçmişteki 'Türk Milleti'ni parçalara ayırıp bir kısmını aşağılama' tavrının hatırasıyla olsa gerek, son KHK'lar kapsamında, ağırlıklı olarak Caferi yurttaşlarımıza yönelik yayın yapan on4 TV ve Kanal 12'nin faaliyetlerini durdurmuştur. Devlet ve millet birliğine yönelik tehditler karşısındaki hassasiyetleri siyasi iktidarın fevkinde olan ve bunu çok kere kanıtlamış bulunan Caferi yurttaşlarımıza yönelik bu tavrı kınıyor ve siyasi iktidara bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Kaya'nın paylaşımı:

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