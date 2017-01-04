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Atila Kaya'ya destek yağıyor!
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Atila Kaya, başkanlık sistemine hayır diyeceğini açıklayarak, partideki görevinden istifa etti.
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BİR DE BUNLAR VAR
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