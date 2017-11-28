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Atina'da DHKP-C operasyonu

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Atina'da DHKP-C operasyonu
Yunanistan'ın başkenti Atina'da DHKP-C operasyonu düzenlendi.

Yunan polis yetkilileri 9 kişinin gözaltına alındığını, tutuklananlar arasında Afgan uyruklu ve Kürt şüphelilerin bulunduğunu belirtti.

Ayrıca patlayıcı materyal, infilak mekanizmasına bağlamak için kablolar ve diz üstü bilgisayarlar ele geçirildiği bildirildi.

Baskınların terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirtildi. Operasyonlar sürüyor.

Yunanistan terörle mücadele timlerinin Atina'daki bir daireye düzenledikleri baskında gözaltına alınanların, DHKP-C'nin Türkiye'de düzenlediği intihar saldırılarıyla bağlantısının derinlemesine araştırıldığı belirtildi.

Operasyonların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık ayı başında Atina’ya yapmayı planladığı ziyaret öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan’a resmi ziyaret düzenleyen ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olacak.

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