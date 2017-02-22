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ATM’lere sahte para yüklediler

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ATM’lere sahte para yüklediler
Para makinalarına sahte para yükleyen ve sonra gerçeğini çeken bir çete çökertildi. Operasyonda 27 ülkeye ait binlerce banknot ele geçirildi.

Kırklareli’nde iki şahsın bir bankanın ATM’sine sahte para yatırarak sahte olmayan paraları çektiği belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. İstanbul ve Çorlu’da düzenlenen operasyonlarla 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 42 bin 300 TL banknot, 8 bin 300 dolar, 310 Euro ve 27 farklı ülkeye ait banknotların yanı sıra 2 adet para sayma makinesi ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “şüphelilerin organize suç örgütü kapsamında matbaada sahte para basarak piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalandı” dendi.

Para basımından sayımına kadar çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelilerden, 119 adet 100 TL’lik, 152 adet 200 TL’lik, 83 adet 100 Dolar, 5 adet 50 Euro, 8 adet 20 Euro, 27 adet farklı ülkelere ait banknot,  2 adet para sayma makinası, 10 adet cep telefonu,  24 adet bankamatik kartı,  9 adet sim kart, 42 adet çek, senet, tapu ile adi sözleşme metinleri ve para basımında kullanılan boyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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