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AVM'deki güvenlik kamerası komiseri ele verdi

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AVM'deki güvenlik kamerası komiseri ele verdi
İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında daha önceden ifadesini aldığı bir kişiden tehditle para talep eden komiser, operasyonla gözaltına alındı. Komiserin, para almak için mağdur şahısla AVM'de buluşması güvenlik kameralarına da yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli H.S.Y. isimli bir komiser, FETÖ soruşturması kapsamında daha önceden ifadesini aldığı A.H. isimli bir kişiyle irtibata geçti. A.H. ile bir araya gelen komiser H.S.Y. 10 bin lirayı getirmediği takdirde yürütülen FETÖ soruşturmalarına ismini tekrar karıştıracağını belirterek tehdit etti.

Bunun üzerine A.H. ise savcılığa giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında A.H. isimli kişiye seri numaraları alınmış paralar verilerek komiser H.S.Y. ile buluşma sağlandı. Belirlenen buluşma yerinde tedbir alan polis ekipleri, A.H. isimli kişinin H.S.Y. isimli komisere seri numaraları alınmış paraları verdiği anda harekete geçti. Komiser H.S.Y. suçüstü yakalanarak emniyete götürülürken, buluşma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen H.S.Y. isimli komiser tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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