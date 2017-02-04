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AVM'lerde plaka tanıma dönemi başladı!

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AVM'lerde plaka tanıma dönemi başladı!
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın alışveriş merkezlerindeki otoparklar için şart getirdiği plakan tanıma sistemi başladı. İlk olarak Ankara'nın Oran semtinde otoparka giren araçların plakaları Emniyet'in kara listeleriyle karşılaştırıldı.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, bir AVM’ye kurulan otomatik plaka tanıma sistemi ile otoparka giren tüm araçların plakası otomatik algılanarak sisteme aktarılıyor. Emniyet de AVM’ye şüpheli ve aranan araçların plakasını bildiriyor. Eskiden gözle yapılan plaka kontrolü, bu sistemle otomatik olarak gerçekleşiyor.

Emniyetten gelen şüpheli plakalar, AVM’nin plaka tanıma sisteminde kara listeye kaydediliyor. Bu plakalardan birine sahip araç AVM’ye girdiğinde, sistem kırmızı alarm veriyor.

HIRSIZ YAKALANDI

Sistemin kurulduğu One Tower AVM’nin genel müdürü Ferhat Bank, uygulamanın ilk meyvesini geçen hafta verdiğini anlattı.

Plaka tanıma sisteminin hırsızlıktan aranan bir aracı tespit ettiğini ve şüpheliyi emniyete teslim ettiklerini söyleyen Bank, “Sistem yakında emniyete doğrudan bağlanacak. Bunun için emniyetin yapacağı teknik çalışmayı bekliyoruz” dedi.

Güvenlik tedbirlerini daha da sıkılaştırdıklarını belirten Bank, x-ray sayısını artırarak ana kapılar dışında dükkân ve kafelerden AVM’ye girişleri de önlediklerini ifade etti.

Yılbaşında yayımlanan Alışveriş Merkezleri Yönetmeliği’ne göre, AVM’lerde araçla giriş-çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına AVM yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanacak. Bu sistemden elde edilen veriler, kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılacak.

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