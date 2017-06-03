AVM'lerin kapanış saatlerine düzenleme

İstanbul'daki bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla bayrama yakın günlerde kapanış saatlerini 23.00'e kadar uzatma kararı aldı.

İstanbul'daki bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramına yakın günlerde kapanış saatlerini 23.00'e kadar uzatma kararı aldı.

Ramazan ayında Hacivat-Karagöz oyunundan fasıl dinletisine, semazenden akrobat gösterisine kadar çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği AVM'lerde kapanış saatleri uzatıldı.

Forum İstanbul, Marmara Forum, Historia Fatih Alışveriş ve Yaşam Merkezi kapanış saatini 23.00'e kadar uzatan AVM'ler arasında yer alıyor.

Historia Fatih Alışveriş ve Yaşam Merkezi ramazan ayı boyunca kapanış saatini 23.00'e kadar çekti. AVM'de her salı ve cuma günü iftardan önce ve sonra fasıl dinletisi, her cumartesi ve pazar günü ise ramazan etkinlikleri söz konusu.

Historia'da ramazan etkinlikleri kapsamında, neyzen, semazen, kukla, sihirbaz, akrobat gösterisinin yanı sıra Kavuklu ile Pişekar, Hacivat-Karagöz orta oyunu da sergileniyor.

Ayrıca AVM'nin etkinlikleri kapsamında bazı günlerde ziyaretçilere Osmanlı macunu ikramında bulunuluyor.

Forum İstanbul ise 17- 24 Haziran'da kapanış saatini 23.00'e uzattı. Forum İstanbul, ramazan ayında ziyaretçilerini iftar menüsü hediyesi sunuyor.

Forum İstanbul ziyaretçileri, ramazan boyunca tek seferde yapacakları 150 TL ve üzeri alışverişlere karşılık, Forum İstanbul’da seçili restoranlarda geçerli tek kişilik iftar menüsü hediyesine sahip oluyor.

Marmara Forum da 23-24 Haziran'da kapanış saatini 23.00'e uzattı.

"MÜŞTERİ TERCİHLERİ DOĞRULTUSUNDA SAAT DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLİYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, ramazan ayında iftar saatinin geç olması ve uzun saatler oruç tutulması nedeniyle bazı AVM'lerin müşteri beklentileri doğrultusunda açılış kapanış saatlerinde değişikliğe gidebildiğini belirterek, "Bu durum ağırlıklı olarak Anadolu ve özellikle de iftar saatinin nispeten daha erken olduğu doğu illerimizdeki AVM'lerde geçerli.

Bu bölgelerimizde insanlar hem iftarda hem de iftar sonrasında aileleriyle daha geniş zaman diliminde vakit geçirebilsinler, aktivitelerde bulunabilsinler diye AVM'lerin daha geç saatte kapanması tercih edilebiliyor. İstanbul'da da yine müşteri tercihleri doğrultusunda açılış kapanış saatlerinde değişikliğe gidilebilir ancak bu daha çok bayram döneminin yaklaştığı, alışveriş davranışının arttığı dönemde tercih ediliyor." diye konuştu.

Sokakların ramazan eğlencelerinin, etkinliklerinin AVM'lere taşınmasına ilişkin soru üzerine Belgü, ramazan ayı gerek dini gerekse milli tüm özel günlerde olduğu gibi insanları bir araya getiren, toplumsal dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı bir dönem olduğunu anımsatarak, "Böylesi zamanlarda hem yerel yönetimler hem de AVM'ler gibi halka hizmet veren onlarla birinci elden iletişim halinde olan kurumlar belli etkinliklerle bu dayanışma ruhunu hep birlikte yaşatmaya devam ediyor. Burada hem sokak etkinlikleri hem de AVM'lerde yapılan çeşitli kültür sanat aktiviteleri ve etkinlikleri birbirini tamamlayan, toplumun her kesimini bir araya getiren önemli çalışmalar." dedi.

"DIŞARIDA YENEN HER 5 YEMEKTEN 3'Ü AVM'LERDE YENİYOR"

Belgü, AVM'lerin sadece alışveriş yapılan yapılar olmanın ötesinde bir yaşam merkezine dönüştüğünü vurgulayarak, ziyaretçilerin AVM'lerde yeme-içme, kültür-sanat, oyun-eğlence gibi birçok farklı alanda her yaşa hitap eden etkinliklere erişme şansına sahip olduğunu söyledi.

Gelecek dönemde AVM yatırım planlarında bu tür etkinliklere daha çok ev sahipliği yapabilecek alanlar bulunmasını arzu ettiklerini bildiren Belgü, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerin beklentilerinin de bu yönde değişim gösterdiğini yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. AYD olarak Akademetre ile yaptığımız AVM Müşterisi Algı Araştırması sonuçlarına göre dışarıda yenen her 5 yemekten 3’ünün AVM'lerde yendiğini görüyoruz. Ayrıca Türkiye'deki sinema salonlarının çok büyük bir bölümü AVM'lerde yer alıyor ve AVM ziyaretçilerinin yüzde 36'sı ayda en az bir kez AVM'de sinemaya gittiğini paylaşıyor. Tüm bu veriler bize AVM'lerin ziyaretçilerin sosyal ve kültürel hayatında da büyük bir rol aldığını gösteriyor. Bu durum da elbette bizler için çok sevindirici."