Avrasya'nın anketinde 'hayır' önde

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, (AKAM) 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin anket sonuçlarını yayınladı.

Avrasya araştırma şirketinin yapmış olduğu referandum anketinden AKP ve Bahçeli'yi üzecek sonuçlar çıktı. Ankete göre seçmenin yüzde 56.4'ü Hayır oyu verecek.

AKP'LİLER DE "HAYIR" DİYECEK

Ankete katılan AKP'li seçmenlerin yüzde 39'u referandumda 'hayır' oyu vereceğini belirtirken, CHP'li seçmenlerin yüzde 26.5'i ise "Evet" diyeceğini ifade etti.

"AKŞENER, MHP'NİN BAŞINA GEÇSİN DİYENLERİN ORANI..."

Katılımcıların yüzde 36.5'u "MHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusuna "Meral Akşener" yanıtını verdi. Akşener'i yüzde 24.5 oyla Sinan Oğan ve yüzde 16 oyla Ümit Özdağ takip etti. "Devlet Bahçeli MHP'nin başında kalsın" diyenlerin oranı ise yüzde 15.1.