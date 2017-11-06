Avrupa futboluna yeni bir lig ekleniyor

Balkan, Kafkas ve Ortadoğu ülkelerinden oluşacak 17 ülkenin dahil olduğu yeni bir lig kuruluyor.

Mega League Foundation Vakfı, Balkan ülkelerindeki takımlardan oluşan bir lig kuruyor. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya gibi balkanlarda bulunan ülkelerin yanında Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan gibi Kafkas ülkeleri de yer alıyor.

Sabah'ın haberine göre Türkiye'nin yer almadığı projenin gerçekleşmesi durumunda Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Güney Kıbrıs'tan toplam 17 ülkeden 42 takım bu projede yer alacak. Mega 1. Ligi'nde 20, Mega 2. Ligi'nde ise 22 takım mücadele edecek. Mega 1. Lig'de son 3 sırada yer alan takım Mega 2. Lig'e düşecek. Mega 2. Lig'de ise ilk 3 sırada yer alan takım 1. Lig'e adını yazdıracak. Son 5 sırada yer alan takımlar ise ülke liglerine düşürülecek. Ülkelerde yapılacak turnuvalarda ise bu 5 takım belirlenip Mega Lig'e gönderilecek.

2019-2020 sezonunda başlaması düşünülen Balkan Ligi'nde takımları yayınlardan alacakları payın 200 milyon Euroseviyesinde olacağı bildirildi. Balkanlar Ligi'nde olan takımlar aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edebilecek.

Ligde Steaua Bükreş, Dinamo Bükreş, Olympiakos, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Hajduk Split gibi takımlar yer alacak.