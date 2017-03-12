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Avrupa Konseyi'nden Türkiye-Hollanda açıklaması

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Avrupa Konseyi'nden Türkiye-Hollanda açıklaması
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye arasında son günlerde yaşanan gerginlikle ilgili diyalog çağrısında bulundu.

Jagland yaptığı yazılı açıklamada, "Bu durum demokrasi ve diplomasiye zarar veriyor. Bu gerginliğin daha fazla tırmanmasına izin veremeyiz. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün Türk vatandaşlarına anayasa değişikliği konusunda yeterli bir şekilde bilgilenme fırsatı verilmesi gerekirken, referandum kampanyası açık, kapsamlı ve adil olmalı." dedi.

Yurt dışındaki kampanyalar için Türk yetkililerin, yabancı mevkidaşları ile yakın işbirliği için olması gerektiğinin altını çizen Jagland, "Taraflar, bu etkinliklerin biçiminde yapıcı bir diyalog içine girme konusunda görüş birliği içinde olmalılar. Ayrıca, idari hazırlıklar için gerekli zamanın tanınması gerekir." ifadesini kullandı.

Jagland, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerdeki toplantı ve siyasi kampanyaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun olarak gerçekleşmesi gerektiği uyarısında bulundu.

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