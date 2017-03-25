Bugünkü YENİÇAĞ »

Avrupa yaz saatine geçiyor

»
Avrupa yaz saatine geçiyor
Avrupa ülkelerinde bu gece yarısından sonra saatler 1 saat ileri alınarak 'Yaz saati' uygulamasına geçilecek. Böylece Avrupa ülkelerinin Türkiye ile arasındaki 1 saatlik fark ortadan kalkacak.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, 30 Ekim'den itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati kalıcı hale getirilmişti. Böylece 1973'ten bu yana her yıl, Mart'ta 1 saat ileri alınan saatlerin, Ekim'de bir saat geri alınması uygulamasına son verilmiş zaman GMT+3 diliminde sabitlemiş olmuştu. Uygulama ile Türkiye'nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmış, Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1 saatten 2 saate, İngiltere ile de 2 saatten, 3 saate çıkmıştı. Türkiye'de karanlıkta işe gitmekten, çocuklarını sabah ezanı okunmadan gece okula göndermekten yakınan kişilerin internette başlattıkları 140 bini aşan imza kampanyaları sonuç vermemişti.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), GMT+3 saat diliminin (yaz saati) kalıcı hale getirilmesinin enerji tüketimini azaltacağı yerde arttırdığını öne sürerken, Kasım ayı tüketiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düzeyinde rekor artış gösterdiğini ve 22.7 milyar kilovat saat ile en yüksek düzeye ulaştığını açıklamıştı.

Yaz saati saat uygulamasıyla, özellikle Türkiye'de büyük ilgi gören UEFA ve Şampiyonlar Ligi futbol maçlarının gece yarısına doğru başlaması, bitişinin ertesi günün ilk saatlerine sarkması futbol severleri uykusuz bırakmıştı. 

Avrupa ülkelerinde 27 Mart pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınması ile Türkiye arasındaki zaman farkı yine 1 saate, İngiltere ile 2 saate düşmüş olacak.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa yaz saatine geçiyorAvrupa yaz saatine geçiyorTrump sağlık sigortası tasarısını geri çektiTrump sağlık sigortası tasarısını geri çektiCIA eski Başkanı Woolsey'den şok iddia!CIA eski Başkanı Woolsey'den şok iddia!Bulgaristan Türk gazetecilerin ülkeye girişini yasakladıBulgaristan Türk gazetecilerin ülkeye girişini yasakladıHüsnü Mübarek serbest bırakıldıHüsnü Mübarek serbest bırakıldıPKK/PYD,Moskova ve Pentagon tetikçisi!PKK/PYD,Moskova ve Pentagon tetikçisi!İtalya'dan da uçuş yasağı açıklamasıİtalya'dan da uçuş yasağı açıklamasıAlman hükümeti Türkiye'ye tank savunma sistemleri satılmasını yasaklıyorAlman hükümeti Türkiye'ye tank savunma sistemleri satılmasını yasaklıyorYPG ve ABD Rakka'ya böyle indi!YPG ve ABD Rakka'ya böyle indi!Belçika'da Londra tipi saldırı girişimiBelçika'da Londra tipi saldırı girişimi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti