Bugünkü YENİÇAĞ »

Avrupa’da en az vergiyi Türk kulüpleri ödüyor

»
Avrupa’da en az vergiyi Türk kulüpleri ödüyor
Avrupa’nın önde gelen liglerinin vergi uygulamalarına bakıldığında Türkiye’deki futbol kulüpleri vergi konusunda oldukça avantajlı durumda. Avrupa’daki bir kulüp, bir futbolcu için Türkiye’dekinden iki katı fazla vergi ödüyor.

KPMG Futbol Benchmark’ın araştırmasına göre Türkiye Ligi, Avrupa’nın önemli liglerinde ödenen vergi uygulamalarına göre oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Robin van Persie, Vesley Sneijder, Vincent Aboubakar, Fernando Muslera, Martin Skrtel ve Simon Kjaer gibi dünyaca ünlü yıldızlar Süper Lig’de top koşturuyor. Ancak Türk kulüpleri, bu futbolcular için Avrupa’daki kulüplere oranla çok mütevazı vergiler ödüyor.

EN FAZLA MALİYET FRANSA’DA

Futbolculara ödenen vergi oranlarına baktığımızda en fazla vergiyi Fransız kulüpleri ödüyor. Türkiye’de yılda en az 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun kulübüne maliyeti 1 milyon 190 bin Euro. Almanya’da bu maliyet 1 milyon 900 bin Euro, Portekiz Ligi’nde 2 milyon 240 bin Euro, Fransa’da ise 2 milyon 740 bin Euro’ya kadar yükseliyor. Transferlere ödedikleri astronomik rakamlarla dikkat çeken ve vergi oranlarının düşük olduğu konuşulan Çin’de bile 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun maliyeti 1 milyon 780 bin Euro olarak ön plana çıkıyor.

Futbolcuların maliyetleri yükseldikçe vergiler de artıyor. Çin’de bir futbolcuya 5 milyon euro net kazanç önerilirken 4 milyon Euro da vergi ödeniyor. Fransa’da bir futbolcuya 5 milyon Euro ödenmesi halinde ise devlet tam 9 milyon 220 bin Euro vergi alıyor.

Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda Türk kulüplerinin Avrupa’daki rakiplerine oranla yabancı futbolcu transferinde çok avantajlı olduğu ortaya çıkıyor.

Yılda 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun yer aldığı ülkeye göre kulübüne maliyeti şöyle:

Türkiye: 1.19 milyon Euro
Çin: 1.78 milyon Euro
Almanya: 1.90 milyon Euro
İspanya: 1.91 milyon Euro
İtalya: 1.97 milyon Euro
Hollanda: 2.08 milyon Euro
İngiltere 2.12 milyon Euro
Portekiz: 2.46 milyon euro
Fransa: 2.74 milyon Euro 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa’da en az vergiyi Türk kulüpleri ödüyorAvrupa’da en az vergiyi Türk kulüpleri ödüyorYılmaz Vural'dan Terim'e eleştiriYılmaz Vural'dan Terim'e eleştiriGalatasaray’da Sneijder şoku!Galatasaray’da Sneijder şoku!Spor Ekranı (3 Mart 2017)Spor Ekranı (3 Mart 2017)Süper Lig'de 23. hafta programıSüper Lig'de 23. hafta programıLider Beşiktaş seri peşindeLider Beşiktaş seri peşindeG.Saray Odeabank R. Madrid'i devirdiG.Saray Odeabank R. Madrid'i devirdiFernando Torres ölümden döndüFernando Torres ölümden döndüKayserispor 0-3 FenerbahçeKayserispor 0-3 FenerbahçeHagi'den, Belözoğlu'na şok sözler!Hagi'den, Belözoğlu'na şok sözler!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti