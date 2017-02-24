Avrupa'da radyasyon paniği

Ocak ayından bu yana Avrupa'nın kuzeyinde radyasyon ölçümlerinin yüksek çıkması yetkilileri harekete geçirdi.

Avrupa genelinde son haftalarda yapılan ölçümlerde atmosferde bulunan radyoaktif partiküller, yetkilileri endişelendirdi. Radyasyon dalgası, ilk olarak Ocak ayı başlarında Norveç’in kuzey kesimlerinde tespit edildi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, geçen haftalar içerisinde radyoaktif parçacıklar, rüzgarlar aracılığıyla İspanya’ya kadar yayıldı. Uzmanlar, yapılan incelemelerde havada ‘İyodin-131’ adıyla bilinen radyoaktif partiküle rastlandığını duyurdu. Uzmanlar, İyodin-131’in Avrupa semalarına nereden geldiğinin belirlenmesi için araştırmalara başladı.

ABD Hava Kuvvetleri de, Avrupalı yetkililere yardım için geçen hafta radyasyon ölçüm ekipmanlarıyla donatılmış 2 adet WC-135 tipi araştırma uçağını İngiltere’ye gönderdi.

Şu ana kadar havada radyasyon artışı tespit edilen ülke sayısı yediye ulaştı. Uzmanlar, İyodin-131 maddesinin gücünün yarıya inmesi için geçmesi gereken sürenin en fazla 8 gün olduğunu, dolayısıyla kısa bir süre önce gerçekleşmiş bir olayda atmosfer aracılığıyla Avrupa ülkelerine yayılmış olabileceklerine işaret ediyor. Parçacıkların yayılımından hareketle, kaynağının Doğu Avrupa olabileceği ihtimali üzerinde durulsa da, radyoaktivitenin dağıldığı nokta henüz kesin olarak belirlenemedi.

GİZLİ DENEME İDDİASI

Komplo teorisyenleri, atmosferdeki radyasyon artışının arkasında Rusya’nın olabileceğini öne sürüyor. İddiaya göre artış, Rusya’nın Kuzey Kutup bölgesinde gerçekleştirdiği gizli bir nükleer silah denemesi sonucunda yaşanmış olabilir.

Çek Cumhuriyeti Veterinerlik İdaresi, ülkenin kırsal bölgelerinde görülen yabani hayvanlarda radyasyona rastlandığını duyurdu. Uzmanlar, hayvanların, radyoaktif izotop emilimi yapan trüf mantarı yiyerek radyasyon almış olabileceklerini belirtti. Hayvanlarda görülen Sezyum-137 maddesinin, 1986’daki Çernobil faciasından sonra havaya yayılan maddelerden birisi olduğu vurgulanıyor.