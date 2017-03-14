Avrupa'dan 'Başörtüsü yasağı' kararı

Avrupa Adalet Divanı, "işverenlerin çalışanların başörtüsü takmasını yasaklama hakkına sahip olduğu" yönünde bir karara imza attı.

Kararda “işverenler çalışanların dini sembol niteliğinde kıyafet giymelerine yasak getirebilir” dendi.

Avrupa Adalet Divanı, Belçika ve Fransa’dan gelen iki başvuruyu birleştirerek bu kararı aldı.

İngiliz Reuters haber ajansı kararın, Müslümanlar göçmenlere yönelik politikaların yön verdiği Hollanda seçimleri arefesinde geldiğine dikkat çekti.