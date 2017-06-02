Avrupalı liderlerden Trump'a tepki

ABD Başkanı Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı Avrupa'da geniş yankı buldu. Avrupalı liderler Trump'ın kararına tepkili.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararına Avrupalı liderlerden tepki gecikmedi.

Fransa’nın çiçeği burnunda cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump’ın kararının iklim değişikliyle ilgili alınan önlemleri etkilemeyeceğini sert bir dille ifade etti. Anlaşmanın müzakereye kapalı olduğunu söyleyen Macron, “Karara saygı duyuyorum ama bu tercihin, hem ABD hem de gezegenimiz için bir hata olduğunu düşünüyorum. Paris Anlaşması’nın geri dönülemez olduğunu, sadece Fransa tarafından değil, diğer tüm devletler tarafından hayata geçirilecek bir anlaşma olduğunu bir kez daha belirtmeliyim. Çünkü kim olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım aynı sorumluluğa sahibiz” diye konuştu.



Fransız lider, Trump’ın seçim kampanyasında kullandığı “ABD’yi yeniden harika yap” sloganını duruma uyarladı ve sözlerini “Gezegenimizi yeniden harika yapmalıyız” diyerek tamamladı.

Beyaz Saray, Trump’ın diğer liderlerle telefonda görüşerek anlaşmadan çekilme sebeplerini aktardığını duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Macron ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı ortak yazılı açıklamada da anlaşmadan geri dönüş olmadığının altı çizildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’ın de Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, kararla ilgili hayal kırıklığını Amerikalı başkana ilettiği bildirildi.

Öte yandan Paris İklim Anlaşması’na ABD adına imzayı atan bir önceki başkan Barack Obama da Trump’ı geleceği gözardı etmekle eleştirdi.

Trump’ı “geleceği reddetmekle” suçlayan Obama, Paris Anlaşması’nda kalan ulusların, yaratılan istihdam ve endüstrilerden faydalanacak ülkeler olacağını belirtti.

Obama'nın yazılı açıklamasında çok sert ifadeler yer aldı. ABD’nin rakiplarinin önünde olması gerektiğine inandığını belirten Obama, “Fakat Amerikan liderliği yokluğunda bile, bu Yönetim’in geleceği reddeden bir avuç ülke arasına girerken bile, eyaletlerimizin, şehirlerimizin, iş dünyasının gelecek nesiller için elimizdeki tek gezegenin korunması için yardımcı olup, yol göstermek için elinden geleni yapacağına inancım tam” dedi.