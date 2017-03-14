Avrupa'nın gözü bu seçimde

Türkiye ile yaşanan krizin damga vurduğu Hollanda'da seçimlerle ilgili yayınlanan son ankette hem Başbakan Rutte'nin partisinin hem de aşırı sağcı lider Wilders'in partisinin oylarını artırdığı açıklandı.

Hollanda Türkiye'ye takındığı skandal tavır ve ardından gelen diplomatik krizin gölgesinde yarın sandık başına gidiyor.

Seçimlerden önceki son hafta patlak veren kriz Hollanda seçimlerine damga vurdu. Başbakan Mark Rutte'nin partisi ve ülkede ikinci güçlü parti konumundaki Geert Wilders'in partisi, takındıkları tavır ve açıklamalarla 'Türkiye' kozunu iyi oynayarak ülkedeki milliyetçi oyları kazanmanın peşinde.

RUTTE OYLARINI ARTIRDI

Reuters'ın haberine göre Pazartesi günü yayınlanan bir ankete göre Rutte'nin lideri olduğu VVD partisi 150 sandalyeli parlamentoda 27 sandalyeye sahip olacak. Bu da partinin oyların yüzde 18'ini alacağını gösteriyor. Yayınlanan anket Rutte'nin partisinin son ankete göre oylarını mecliste 3 sandalye fazla alacak şekilde artırdığını ortaya koyuyor.

Ankete göre ikinci sırada Müslüman karşıtı ırkçı görüşleriyle tartışmaların göbeğinde yer alan Geert Wilders'in Özgürlük Partisi yer alıyor. Seçim sonuçları bu şekilde çıkarsa Wilders'in partisi oyların yüzde 16'sını toplayarak mecliste 24 sandalye sahibi olacak.

Özgürlük Partisi, onun liderliğinde girdiği 2006 seçimlerinde elde ettiği 9 koltuğu, 2010 yılında 24 koltuğa çıkarmıştı.

Pazar günleri sadece internet sitelerinden yayın yapan Hollanda gazeteleri, dünkü baskılarına Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizin, genel seçimlerin arifesindeki Hollanda’da Başbakan Mark Rutte’ye yaradığı yorumunu yapmıştı.

POPÜLİST SÖYLEM ARTTI



Hollanda’daki ‘Müslüman sayısını sınırlı tutma’ vaadiyle Özgürlükler Partisi’ni (PVV) kuran Wilders, Kuran’ı yasaklayacağını, cami ve mülteci merkezlerini kapayacağını, Hollanda’yı Avrupa Birliği’nden çıkaracağını söylüyor. Yakın zamana kadar Wilders’in partisi anketlerde öndeydi. Wilders’ın ırkçı, yabancı karşıtı söylemleri nedeniyle ana akım partiler de popülist retoriğe yönelerek PVV partisinden oy çalmaya çalışıyor.

Hollanda Başbakanı Rutte’nin Liberal Partisi'nin son haftalarda anketlerde birinciliğe yükselmesi de bu popülist tonuna bağlanıyor. Rutte, gazetelere ‘Kurallara uymuyorsan ülkeyi terk et’ diye ilan vermiş, Hollanda’da Türkiye’nin referandumla ilgili miting yapmasına karşı çıkan açıklamalar yapmıştı. Sonra da uçuş yasağı geldi.

WILDERS BAŞBAKAN OLABİLİR Mİ?



Hollanda’da 12.9 milyon seçmen bulunuyor. Ülkede çoğu Türk ya da Faslı olmak üzere 840 bin ile 960 bin Müslüman nüfusun yaşadığı tahmin ediliyor. Koalisyonlara yatkın seçim sistemine göre genel oydan yüzde 0.67 oy alan bir parti, bir milletvekili çıkarabiliyor. Wilders’in partisi birinci gelse de çoğu parti işbirliği yapmayacağını söylediğinden, hükümette olma ihtimali pek bulunmuyor. Rutte birinci gelirse yeni bir koalisyon oluşturması gerekecek. Hükümeti kurmak için 150 kişilik parlamentoda 76 milletvekiline ulaşmak gerekiyor. Türkiye ile kriz işte Hollanda’daki böyle bir arka planda