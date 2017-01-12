Avukat Vural’dan, MHP’li vekillere çağrı

Milliyetçilik davasına 53 yılını veren, Alparslan Türkeş döneminin önemli isimlerinden Avukat Ahmet Vural, rejim değişikliğini getirmek isteyen MHP yönetimine sert tepki gösterdi.

MHP yönetiminin başkanlık rejimini getirme çabalarına tepkiler katlanarak büyüyor. Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen birçok teşkilat birer birer istifasını açıklanırken, son araştırmalar milliyetçi camianın yüzde 95’e yakınlık bir diliminin Bahçeli’nin politikasına ve Başkanlık rejimini onaylamadığını ortaya koyuyor.

Bahçeli’ye bir tepki de Ülkücü camianın tanınmış isimlerinen olan Avukat Ahmet Vural’dan geldi. Ülkücü caminanın kara kutusu olarak bilinen, 53 yıldır milliyetçi kuruluşlarda ve MHP’de görev yapan Avukat Vural, yayınladığı bildiri ile MHP yönetiminin “siyaseten intihar ettiğini” söyledi.

Yaşananları “dehşet ve ibretle izliyorum” diyen Vural, MHP’li vekillere çağrıda bulundu.

İşte Avukat Ahmet Vural’ın o açıklaması:

“Ülkemiz hayati günlerden geçiyor. Meşrutiyet dönemlerinde padişahlara bile tanınmayan yetkilerin tek şahsa verilmesine yönelik Anayasa görüşmelerine büyük bir üzüntü ve ibretle izliyorum.

Türk demokrasisinin, kuvvetler ayrımının, yargı bağımsızlığının ve Türk unsuruna dayalı üniter devlet yapımız ile Türk Milliyetçiliğinin sonu demek olan bu görüşme ve oylamada; MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin yüklendiği rolü anlamakta güçlük çekiyor, siyaseten intihar ettiğini, beraberinde MHP’yi de bitirdiğinin dehşet ve ibretle izliyorum.

Ömrümün 53 yılını MHP saflarında tüketen, 5 yıl Mıhalçık İlçe başkanlığı, 7 yıl Eskişehir İl başkanlığı ve 6 yıl MYK üyeliği yapan bir partili olmanın yüklediği sorumluluk duygusuyla; başta MHP milletvekilleri olmak üzere, tüm Türk milliyetçilerinin bu gidişe karşı çıkmalarını, aksi halde bu büyük vebalin altında ezileceklerinin ve gelecek nesillere bunun hesabını asla veremeyeceklerini hatırlatmayı milli bir görev biliyorum. Saygılarımla.”

AV. Ahmet Vural