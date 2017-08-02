Ayasofya'da namazlı protesto

Ayasofya'da İsrail'i protesto etmek isteyen iki kişi turistlerin bakışları arasında namaza durdu.

Ayasofya’nın ibadete kapalı olmasını ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya girişini protesto etmek isteyen 2 kişi turistlerin şaşkın bakışları altında namaz kıldı. Şahıslar namazın ardından güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile dışarı çıkarılan şahıslardan birisi, “Dün gece saat 03.00’te Mescid-i Aksa’ya girdi İsrail. Burası müze değil cami. Bunlar Müslüman’a vurulan kilit. Fatih Sultan Mehmet aldı burayı. Burası cami ben namazımı kıldım gidiyorum. Ha Mescid-i Aksa’ya postal ile girilmiş ha buraya ayakkabı ile aynı şey” dedi.