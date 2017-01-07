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Aybaba: " Biz feda deyip, menemen yerken..."

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Aybaba: " Biz feda deyip, menemen yerken..."
Beşiktaş’ın mali sıkıntılarla boğuştuğu ‘Feda’ sezonunda takımın başına getirilen teknik direktör Samet Aybaba, kendisinden sonra göreve gelen Slaven Bilic’in, istediği transferler yapılmasına karşın başarılı olamadığını söyledi.

Hürriyet gazetesinden İsmail Er’e konuşan 62 yaşındaki teknik direktör, “Beşiktaş’a kulüp çırılçıplakken geldim. Para yoktu, transfer yoktu. Hatta benden önce beş on teknik adama teklifte bulunmuşlar, onlar gelmeyi kabul etmemişler” dedi.

‘Bilic de üçüncü oldu’

Göreve geldiğinde takımın başarısından çok borçların konuşulduğunu vurgulayan Aybaba, “Ben hiçbirini kafama takmadım. Elimdeki malzemeyi zenginleştirmeyi düşündüm, buna odaklandım. Biz, ‘Feda’ deyip kamplarda menemen yerken, benden sonra büyük imkanlarla getirilen Slaven Bilic de üçüncü oldu. Üstelik onun istediği transferler de yapıldı” ifadelerini kullandı.

‘Durduğumuz yerde kaldı’

Hırvat teknik direktörün Beşiktaş’ı ileriye taşıyamadığını savunan Aybaba, “Kendisi bizim durduğumuz yerde kaldı, ileri gitmedi. Bazı oyuncular gelişti ama hedef olarak bizim durduğumuz yerde kaldıklarını söyleyebilirim” diye konuştu.

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