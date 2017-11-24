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'Aybüke Öğretmen' için duygulandıran klip

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'Aybüke Öğretmen' için duygulandıran klip
Batman Kozluk'ta 9 Haziran'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve şehit öğretmenlerin anısına Beylikdüzü Yakuplu Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri bir klip hazırladı.

 Okulun müdür yardımcıları, öğretmenleri ve öğrencileri, okulun çeşitli yerlerinde çektikleri klipte Aybüke Öğretmen'in en çok sevdiği şarkı olan Mağusa Limanı'nı seslendirdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına hazırlanan klip, Aybüke Öğretmen'in şarkıyı seslendirmesi ve fotoğraflarıyla başlıyor.

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