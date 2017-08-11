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Ayda 15 bin Tl alacak ama çalışan bulunamıyor

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Ayda 15 bin Tl alacak ama çalışan bulunamıyor
Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ayda 15 bin liraya çalışacak vinç operatörü bulamadıklarını söyledi.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, mimar ve mühendislerden daha fazla maaşla, ayda 15 bin liraya çalışacak vinç operatörü bulamadıklarını belirterek, çocuklarını bu iş koluna yönlendirmeleri için ailelere çağrıda bulundu.

Karslıoğlu, harita mühendislerinin 2 bin 500, 3 bin lira bandında maaşla çalışırken dozer operatörlerinin 4 bin 500 lira, vinç operatörlerinin ise 10-15 bin lira arasında maaşla çalıştığını belirtti. Karslıoğlu, “Fakat vinç operatörü bulamıyoruz. Mimarlıktan, mühendislikten daha fazla maaş getiren bir iş ama aileler nedense okuyamayan çocukları daha kolay mesleklere hatta devlet kurumlarına girdirmeye çalışıyorlar. İşsiz diye milletvekillerinin, hükümetin kapısını çalışıyorlar. İşte size iş. Maaşı da çok fazla. Neden dikkate almıyor aileler” diye konuştu.

"TEHLİKELİ SINIFTA AMA OLDUKÇA GÜVENLİ"

Vinç operatörlüğünün diğer sektörlerle aynı çalışma şartlarına sahip olduğunu hatta operatör bulunamadığı için daha toleranslı davranıldığını dile getiren Mustafa Karslıoğlu, tehlikeli sınıfta bir iş olmasına rağmen teknoloji ve eğitim sayesinde oldukça güvenli olduğunu ifade etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın vinç operatörlüğüne yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlediğine değinen Karslıoğlu şöyle devam etti:
“Bunu açığı kapatmak ve sorunu çözmek için ailelere eğitim vermemiz gerekiyor. İl il geziyoruz, aileleri buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Umarım aileler sesimizi duyar ve çocuklarını bu tür mesleklere yönlendirirler. Teknoloji çok gelişti. Sadece bu işi severek yapmaları gerekiyor. Yürürken başınıza gelecek kazalardan daha az tehlike içeriyor bu iş. Makine zaten olası tehlikeleri absorbe ediyor. En ufak tehlikede kilitliyor. Eğitimi de çok basit. Mesleki yeterlilik kurumuna has firmalardan eğitimini alıyorlar 3.5 ay boyunca ve mesleğe küçük yaşta başlamak gerekiyor. Ailelerin çocuklarına yön vermesi gerekiyor.”

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