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Aydın: Belki de köprüden önce son çıkış!

Aydın: Belki de köprüden önce son çıkış!
MHP Genel Başkan Adayı Koray Aydın, Avustralya’daki Türklere telekonferans sistemiyle Anayasa değişikliği referandumunda ‘neden Hayır’ denilmesi gerektiğini anlattı.
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