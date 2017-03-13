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Aydın: Belki de köprüden önce son çıkış!
Aydın: Belki de köprüden önce son çıkış!
MHP Genel Başkan Adayı Koray Aydın, Avustralya’daki Türklere telekonferans sistemiyle Anayasa değişikliği referandumunda ‘neden Hayır’ denilmesi gerektiğini anlattı.
13 Mart 2017 Pazartesi 16:50
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