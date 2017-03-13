Aydın: Belki de köprüden önce son çıkış!

MHP Genel Başkan Adayı Koray Aydın, Avustralya’daki Türklere telekonferans sistemiyle Anayasa değişikliği referandumunda ‘neden Hayır’ denilmesi gerektiğini anlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı Koray Aydın, Avustralya Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Anayasa değişikliği konferansında konuştu. Aydın, programa telekonferans sistemiyle bağlandı.

TEK KİŞİYE EMANET EDİLİYOR

16 Nisan referandumunun belki de köprüden önceki son çıkış olduğunu belirten Aydın “Bu konuşmalarımız daha önce ki konuşmalarımızdan anlam olarak çok farklı. Çünkü bu belki bir son haykırış, Allah göstermesin belki de son çırpınış, tabiri caizse köprüden önceki son çıkış gibi bir durumla karşı karşıyayız. Milletimizin geleceği ile ilgili bir karar vereceğiz. Büyük bir devlet, büyük bir millet tek kişinin ihtirasını emanet edilmek isteniyor. Ben temel olarak bu düşünceye, Anayasa’ya ‘Hayır’ diyorum. Ama kararımı verirken daha çok sebep var. Onları yine hep birlikte konuşuruz” ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNÜN DE YOLDAŞIYDI

AKP’nin 3 terör örgütü ile yoldaş olduğunu iddia eden Aydın, “Her kampanyanın bir iklimi, havası var. Ve her kampanya da o iklim üzerinden cereyan ediyor. Peki bu Türkiye’deki Anayasa değişikliği seçim yoluna nasıl sokuldu? Önce bu işin savunucusu olanlar, üstün körü söylemlerle, ucuz polemiklerle, koskoca bir devletin demokrasi tarihine kara bir leke gibi düşecek söylem geliştirdiler. Kendilerinden olmayanlar terörist, kendilerinden olmayanlar dış güçlerin iş birlikçisi, referandumda ‘Hayır’ diyecek olanlar PKK,HDP, FETÖ gibi dümdüz söylemle milletin karşısına çıktılar. Şimdi bu saydığım 3 terör örgütünün ortak çıkmazı nedir? Bu üç terör örgütünün ortak noktası AKP ile yoldaş olmalarıdır” diye konuştu.