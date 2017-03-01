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Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı

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Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı
Doğan Medya Yönetim kurulu Başkanı Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Petrol Ofisinde örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin iş adamları Aydın Doğan ile Ersin Özince'nin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı davada, Doğan hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarıldı.

PETROL OFİSİ DAVASI NEYDİ?

İş Bankası ve Doğan Holding 2001 yılında ortaklık kurarak Petrol Ofisi'ni ihaleyle kamudan satın almıştı. İş Bankası 2005'te hisselerini Doğan Holding'e satmıştı. 2006 yılında Petrol Ofisi'ne ortak olan Avusturya merkezli OMV 2010'da Doğan Holding'in elinde kalan hisseleri de almıştı. İş Bankası, Doğan Holding ve OMV'nin yanı sıra zamanın Petrol Ofisi yöneticileri 2001-2007 yılları arasında eksik gümrük kıymet beyan etmekle suçlanıyor.

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