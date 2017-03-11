Aydın, Kırıkkale’den ‘Hayır’ çağrısı yaptı

MHP Genel Başkan adayı Aydın, Kırıkkale’de ülkücülerle bir araya geldi. Referandum sürecindeki baskılara tepki gösteren Aydın, “Referandumdan ‘evet’ çıkması halinde Cumhurbaşkanı sorgulanamayan bir mekanizma haline gelecek” dedi.

Kırıkkale’de vatandaşlarla bir araya gelen MHP Genel Başkan Adayı Koray Ayın, başkanlık sistemine eleştirerek referandumda neden ‘hayır’ denilmesi gerektiğini anlattı.

Aydın’ın konuşmasından satır başları şöyle:

TÜM YETKİ BİR KİŞİDE TOPLANIYOR

“Cumhurbaşkanımıza hangi yetkileri veriyoruz, Partili cumhurbaşkanı oluyor. Bir partinin cumhurbaşkanı olacak ve bütün Milletvekilleri ve teşkilatları tamamen kendi seçecek ve bütün gücü elinde tutacak. Sonra bakanları atayacak içeriden ve dışarıdan atama yapabilecek. Milletvekillerini bakan yapıp daha sonra görevden alırsa bakanın vekilliği de düşecek. Anayasa ile bunu diyen bir kılıç herkesin tepesinde sorgulamayan bir mekanizma haline gelecek. Devletin bütün demokratlarını bir gecede oturup tepeden aşağı aklınıza ne geliyorsa bir çırpıda atamasını yapacak. Tek kişiye tabi olmaya hazır bürokratik bir yapı meydana gelecek bu günleri bile mumla arayacağız.”

İLKOKUL ARKADAŞI BİLE DANIŞMAN

“Şu anda Cumhurbaşkanı’nın kaç danışmanı olduğunu bilen var mı? Yok… İlk okuldan sıra arkadaşı danışman o danışman bu danışman. Hepsi baş danışman. Partili Cumhurbaşkanlığı geldiğinde bunların hepsi Başkan yardımcısı olacak. Getirilmek istenen yasada başkan yardımcısının sayısı sınırlaması yok. Peki bu atanmış olan başkan yardımcıları seçimle gelmiyor bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanına bir şey olursa yerine vekalet edecek. Bunlar içinden hangisi olacağı ise belirtilmemiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Milletin seçtiğini yerine Türkiye’yi yönetiyor olacak tüm yetkiler onun elinde olacak. Yeni seçime kadar bu yetkileri atanmış bir memur olarak kullanacak nelere alıştık buna da alışırız diyeceğiz.”

TÜRK YÖNETİM GELENEĞİ YIKILIYOR

“Başka ne oluyor? Başbakanlık kalkıyor binlerce yıllık geleneğimizi de ortadan kaldırılıyorlar. Tonyukuk’dan bugüne gelen gelenek birikim ortadan kaldırılıyor.

Bir de Cumhurbaşkanı’na meclisi fesih etme yetkisi verilecek ve bu yetki başka kimsede yok. Cumhurbaşkanı da Meclis fesih edecekmiş.

Milletvekillerini kendi atadı herkes onun gözüne bakacak bu insanlar nasıl bir araya gelecek de Cumhurbaşkanını fesih etmek için oy verecek aklını alıyor mu bunu?

Cumhurbaşkanı kanun çıkarma hakkını da eline alacak. Bu yetki Meclisin!...

Bu yetkiyi ‘evet’ dersek cumhurbaşkanına vereceğiz. Cumhurbaşkanı temel hakları içeren alanlar dışında yürütmede ki her konuda yasa çıkarma yetkisini elinde bulunduracak. Bunu engelleyecek hiç bir şey olmayacak.”