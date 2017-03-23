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Aydın, memleketi Trabzon'dan 'Hayır' diyecek

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Aydın, memleketi Trabzon'dan 'Hayır' diyecek
MHP Genel Başkan Adayı Aydın, ‘Hayır’ toplantılarına kaldığı yerden devam ediyor. Aydın, memleketi Trabzon’dan vatandaşlara seslenecek.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı Koray Aydın, yeni Anayasa değişikliği referandum çalışmalarını “Niyet Hayır, Akıbet Hayır” sloganıyla ara vermeden sürdürüyor. Memleketi Trabzon’da vatandaşlarla buluşacak Aydın’ın programı Yalı Park Otel’de gerçekleşecek.  Program, 25 Mart Cumartesi günü saat 13:00’te başlayacak. 



 

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