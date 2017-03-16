Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz

Referandum süreciyle birlikte Balgat’ın gündeme oturan tavrına hem elektronik postayla hem de sosyal medyadan yorum yağıyor. Bunlardan biri de milliyetçi camianın fikri hayatına ve mücadelesine verdiği katkılarla tanınan Turgay Tüfekçioğlu’ndan geldi.

Turgay TÜFEKÇİOĞLU

Sayın MHP Genel Başkanı, 6 Temmuz 1997 öncesi hayatınız sizi, genel başkan olduktan sonraki hayatınız ve yaptıklarınız ise ülkücüleri ilgilendirir. Çünkü MHP Genel Başkanlığını meydana getiren ortak bileşke güç, 1965 yılı ve CKMP'DEN bugüne değin sürdürülmüş olan MHP davasının şehitleri, gazileri ve her zorluğa katlanan milyonlarca ülkücüsünden oluşur. 6 Temmuz 1997 tarihinde MHP Genel Başkanı oldunuz ve aradan 20 yıl geçti. Bu süre zarfında Türk milletine hizmet etmiş olan nice değerlerimizi kaybettik. Ancak üzülerek gördük ki bu isimlere sahip çıkılmadı. O değerli insanlarımızdan bazıları şunlardı:

İsmet Tümtürk ( 1916-1998) 82 yaşındaydı… Türkçüydü. Aksakallımızdı. Milli Yol dergisini 68 sayı çıkardı. Yeni Orkun Dergisinin yayın işleri müdürüydü. Bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Prof. Pertev Naili Boratav (1907-1998) 91 yaşındaydı... Türk Kültürü için yaptıklarına sahip çıkılmadı. Ebulfez Elçibey (1938-2000) 62 yaşındaydı… Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Elçibey için tek yaptığınız, hastanede ölüm döşeğindeyken gözlerden ırak bir gece yarısı ziyareti mi olmalıydı? Ahmet Kabaklı (1924-2001) 77 yaşındaydı... Ölüm döşeğinde umutla sizden telefon beklediğinin bizzat şahidiyim. Sabiha Gökçen (1913-2001) 88 yaşındaydı... Atatürk'ün emanetiydi. Hiç temasınız oldu mu? Prof. Osman Nedim Tuna (1923-2001) 78 yaşındaydı... Türkçemizin izlerini Sümerlerde buldu, araştırdı, yayınladı ama çalışmaları ile hiç ilgilenilmedi. Muzaffer Özdağ (1933-2002) 69 yaşındaydı... MHP'yi doğuran fikir babalarındandı. Bugün oğluna yapılan muamele dün babasına yapılanla aynı: Yok saymak! Prof. Fahrettin Kırzıoğlu (1917-2005) 88 yaşındaydı... Türk tarihi için yaptığı çalışmalar ortada ama kendisinden fikir alma ihtiyacı hiç hissedilmedi. Mehmet Emin Aga (1931-2006) 75 yaşındaydı... Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü idi, Yunanlılar kafasını yardılar tedaviye Türkiye ye geldi, hiç ilgilendiniz mi? Mustafa Necati Sepetçioğlu (1932-2006) 74 yaşındaydı... Edebiyat dünyasındaki kalemimizdi. İlgi ve alakaya layık görülmedi. Ayvaz Gökdemir (1942-2008) 66 yaşındaydı...1970'li yıllarda yaptıkları ortada iken hiç olmazsa ölümünde vefa gösterilemez miydi? Mehmet Gül (1955-2008) 53 yaşındaydı... Son yıllarında hiç temasınız yoktu. Sadece cenazesinde bulundunuz. Durmuş Hocaoğlu (1948-2010) 62 yaşındaydı... Tanıdığım en iyi araştırmacılardan biri, hem fizik mühendisi hem de felsefeci olan hocamızın kıymeti hiç bilinmedi. Niye? Prof. Reha Oğuz Türkkan (1920-2010) 90 yaşındaydı... Türkçülük -Turancılık davalarının son temsilcisi idi. Bursa Koca Yayladaki kurultayda sizleri tanıştırıp, kendisini size hatırlatmama rağmen ölümüne kadar hiç temasınız olmadı. Refet Körüklü (1922-2011) 89 yaşındaydı… Şiirler ve kitaplar yazdı ama genel merkez görmek istemedi. Necdet Sevinç (1945 - 2012 ) 67 yaşındaydı... Milletvekili olmasında ne engel vardı? Birikimleri ve deneyimlerine niye önem verilmedi? Necdet Abime yazık oldu çünkü hiç değerlendirilmedi. Prof. Turan Yazgan (1938-2012) 74 yaşındaydı... Türk Dünyasında Türkçe eğitim yapan liseler, üniversite bölümleri açarken, Türk Dünyası Çocuk Şenliklerini bin bir zorluk ve yoklukla yürütürken, Türk Dünyasındaki okulları kapanmasınlar diye çırpınırken hangi yardımda bulundunuz? Rauf Denktaş (1924-2012) 88 yaşındaydı... Türkiye'den hakaretler eşliğinde kovulup "Sen Kıbrıs'a git!" denilirken ne yaptınız? Altan Deliorman (1926-2012) 86 yaşındaydı... İkinci dönem ORKUN dergisinin yayınını üstlenenlerdendi. Atsız'ın talebesiydi ve o da yalnız öldü. Sabri Arıkan (1911-2013) 102 yaşındaydı... Kırım davasının aksakallısı idi. Hiç destek verilmedi. Prof. Oktay Aslanapa (1914-2013) 99 yaşındaydı… En yaşlı akademisyenimizdi. Ne yaşarken ne de ölümünde sahip çıkıldı. Ali Güngör (1950- 2014) 64 yaşındaydı… Şahsen çok iyi tanıdığınız bu yiğit arkadaşımız son yolculuğuna uğurlanırken siz sadece Meclis bahçesinde mi olmalıydınız? Sami Yavrucuk (1927-2014) 87 yaşındaydı... Genel Merkezin görmediği, görmek istemediği Türk Milliyetçilerindendi. Prof. Cevat Heyet (1925-2014) 89 yaşındaydı... Türkçüydü. Türkolog ve tıp adamı olarak Aksakallımızdı.Yalnız bir Türk olarak Bakü'de öldü. Kazım Mirşan (1919-2015) 96 yaşındaydı... Ömrünü Türk Tarihini araştırmaya harcadı. 96 yıllık ömründe sizden hiç bir ilgi görmedi. PROF. Oktay Sinanoğlu (1935-2015) 80 yaşındaydı... Hocanın eğitim dilinin Türkçe olması mücadelesine ne katkınız oldu? Partide kaç Oktay Sinanoğlu vardı ki onu değerlendirmediniz? Servet Kabaklı (1956-2015) 61 yaşındaydı... Türk Edebiyat dergisinin ve Türk Milliyetçiliğinin yılmaz iradesiydi. Sizden maddi ve manevi hiç destek almadı. Altemur Kılıç (1924- 2016) 92 yaşındaydı... Babası Atatürk'ün yakın arkadaşı idi ama neden kendisi ile temas kurulmadı? Asuman Taşer (1925-2017) 91 Yaşındaydı... 1972 de kaybettiğimiz Dündar Taşer'in ülkücü hanımıydı. Onun eşine yapılan vefasızlığın sizce bir izahı var mı? Erk Yurtsever (1934-2017) 83 yaşındaydı… Atsız'ın öğrencisi idi.

Burada adlarını veremediğimiz daha nice kayıplarımızı toprağa verdik. Ölümlerinden önce bu gibi isimlerin hangisi ile görüştünüz? Onlara değer verip hangisinin gönlünü aldınız? Sadece yalnız ölenler mi? Ya halen yaşayan ve yalnız bırakılmış olan değerlerimiz? Onlardan da bazı örnekler vereyim:

Prof. Orhan Türkdoğan 91 yaşında… Yazmış olduğu 40'ın üzerinde kitapla davamızın temel konularında hala eser vermekte. Sizin çevrenizde kaç Orhan Türkdoğan var ki kendisinden fikir almaya lüzum hissetmiyorsunuz? Prof. Mustafa Kafalı 83 yaşında… Türkeş'in ölümüyle partiden uzaklaştırılan hocalarımızdan. Agâh Oktay Güner 80 yaşında… Bugün Türkeş'in bakan yaptığı kaç insanımız hayatta? 1970'li yılların Ülkücü gençliği onun İsraf Ekonomisi kitabı ile büyümedi mi? Prof. Yümni Sezen 79 yaşında... İlahiyat dünyasının içinden dinler arası diyalog tuzağına ilk göğsünü geren hocamız. Biz kendi akademisyenlerimizi niye dışarıda tutuyor ve onlara sırtımızı dönüyoruz? Nursultan Nazarbayev 77 yaşında… Kazakistan Cumhurbaşkanı ile 20 yıl boyunca temas imkânı bulamamış, bunun için fırsat yaratamamış bir MHP Genel Başkanı olur mu? Bu ilgisizliğin sebebi nedir? Sadi Somuncuoğlu 77 yaşında… Bugün, parti dışına itilenlerden. Niye? Yılma Durak 76 Yaşında... Erzurum Üniversitesinde 1960'larda talebeyken başlayan ülkücü mücadelesi 1980 işkenceleri altında dahi devam etti hiç durmadı ama dışlanan ülkücülerden oldu. Mustafa Kırımlıoğlu 75 yaşında… Kırım bugün gene Rus işgalinde. Mustafa Kırımlıoğlu halen hayatta. Onunla hiç temasınız var mı? Prof. Ahmet Ercülasun 74 yaşında… Fikir adamlarımızdan. Size bir telefon mesafesinde. Hiç temasınız oldu mu? Namık Kemal Zeybek 73 yaşında… MHP'nin ilk eğitimcilerinden ve Kültür Bakanlarımızdan olan Zeybek, MHP'de görmek istemediklerinizden. Niye? Prof. İskender Öksüz 72 yaşında… 1970'li yıllarda ''Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi'' kitabını Ayhan Tuğcugil adıyla yazan ve halen dava için altın değerinde eserler vermeye devam eden fikir adamlarımızdan. Onun birikimlerinden, fikirlerinden yararlanmamak nedendir? Prof. Aziz Sancar 71 Yaşında...2016 yılında kimya dalında Nobel alan Türk Milletinin yüz akı. Ülkü Ocakları üyesi olan bu değerimize MHP yönetiminin ilgisizliğinin sebebi nedir acaba? Prof. Enis Öksüz 71 yaşında... Türk Telekom'un satılmasına karşı çıktı diye 2002'de bakanlıktan ayırdığınız Enis Bey mi haklı çıktı, siz mi haklı çıktınız? Prof. A. Haluk Çay 71 yaşında… Neden onu MHP'den uzaklaştırdınız? Suçu Türk Dünyası Kurultayını yaptırmak mı? Hakkı Duran 69 Yaşında...En zor dönemlerimizde ÜLKÜ-TEK başkanlığı dahil olmak üzere her zor görevi yapan bu arkadaşlarımız bugün niye dışlanıyorlar. Prof. Yusuf Halaçoğlu 68 yaşında… Tarihçi akademisyenimiz neyle suçlanıyor? Ozan Arif 68 Yaşında... Sazıyla ülkücülerin sesi olması suç mu oldu? Yaşar Okuyan 68 yaşında... AKP'lilere gösterilen ilgi Yaşar Bey'e niye gösterilmez? Süleyman Ünsal 67 yaşında... Henüz 27 yaşındayken (1977-1979) Genel Başkan sekreteri ve 30 kişilik eğitimciler gurubundan olan ancak dışarıda bırakılan insanlarımızdan. Neden? Efendi Barutcu 66 yaşında… Bursa'nın 1970'lerdeki mücadeleli yıllarının fedakâr isimlerinden.

Zeki Saral 65 yaşında… İTÜ'de sıkılan 6 kurşunun sakat bıraktığı ve hala o kurşunların bazılarını vücudunda taşıyan bir isim. Böylesi ülkücü arkadaşlarımıza hiç mi vefa borcumuz yok? Süleyman Sazak 62 yaşında… Gün Sazak beyin oğlu. O da mı genel başkan adayı olmaya layık değildi? A.Yağmur Tunalı 62 yaşında...Yazar, araştırmacı, düşünen ülkücü, temas kurulmayanlardan. Niye? Metin Kaplan 62 yaşında… 10 sene boyunca hapislerde çürütülen ülkücülerimizden. Halen yazıyor, düşünüyor ve fikir üretiyor. Arslan Bulut 58 yaşında… Türk basınındaki sesimiz değil mi? Niye kenara itildi? Prof. Ahmet Buran 55 yaşında… Zaza'ca ve Kuman'ca konusunda araştırmaları ile ünlü hocamız. Fikirlerine hiç ihtiyacımız yok mu? Prof. Ahmet Taşağıl 54 yaşında… Erken Türk tarihi konusunda çalışan, Çince bilen ender akademisyenlerimizden. Genel merkezin ilgisi neden yok?

Bu liste yalnız benim yazılarını, kitaplarını okuduğum, fikir ve akademisyenleri kapsamaktadır.Bu listeye ilave edebileceğimiz daha yüzlerce, yurt içinde ve yurt dışında, fikirlerinden faydalanılacak akademisyen, gazeteci, fikir adamı, iş adamı, hukukçu, gazeteci vardır.

Bu yazıda 20 yıldır MHP dışında tutulan, adım adım MHP'den uzaklaştırılan ve MHP'ye kazandırılmayanların küçük bir kısmını dikkatlerinize getirmek istedim. Tüm bu insanların ortak paydalarının Türk milliyetçisi olduğuna inanmaktayım.

Durum tespiti bu ise son 20 yıldır bu insanlar ve bu isimler gibi yüzlercesi neden MHP'den uzak tutulmakta? Neden hiçbir şekilde kendilerinden faydalanılmadı? "Bu görmezden gelmenin bana göre hiçbir makul izahatı yok." Sayın Genel Başkan son günlerde, MHP Genel Başkan adayı oldular diye karşı çıktığınız Prof. Ümit Özdağ (56), Koray Aydın (62), Sinan Oğan (50), Meral Akşener (61), Türk Milliyetçisi olan bu 4 aday arasından hangisinin Genel Başkan olacağını seçecek tek irade Ülkücü tabandır. Ülkücü namus, gelenek ve anlayış bunu gerektirir. Tüm ülkücülerin bunu istediğine inanmaktayım. Ben bu okumakta olduğunuz satırları, 24 Mayıs 1969 tarihinde Ankara'daki 9 Işık yürüyüşüne 19 yaşındayken katılmış ve o günden beri 48 yıldır Türk Milliyetçiliği davasına hizmet etmiş bir er olarak; 6 Temmuz 1997'de sizin genel başkan olmanıza oy vererek katkıda bulunmuş biri olarak; 5 Kasım 2000 yılına kadar süren MKK üyeliğim boyunca her ortak toplantıda size AB, Tahkim,12 günde 12 yasa, Kemal DERVİŞ, ikiz yasalar vb. konulardaki tutumunuza karşı çıkmış biri olarak; 5 Kasım 2000 Kongresinde, kim olduğunu hala bugün de bilemediğimiz ama MHP gibi köklü bir partiye genel sekreter seçilen Nur Safa PANDAR konusunu içine sindirememiş bir ülkücü olarak yazıyorum. 18 Ekim 2016 tarihli grup toplantısı konuşmanızda Anayasa konusundaki söyleminizin tamamına karşı çıkan ve onaylamayan bir ülkücü olarak da; Referandumdan "Hayır" çıkmasının Türk Milliyetçiliği davasına da hayırlar getireceğine bütün kalbimle inanmaktayım. Ayrıca Ülkü Ocakları eski genel başkanları Atila Kaya, Müsavat Dervışoğlu, Servet Avcı, Suat Başaran, İrfan Özcan, Ulvı Batu, Azmi Karamahmutoğlu, Hakan Ünser, Alişan Satılmış ve Harun öztürk, yaptıkları ortak açıklamada: "Türk milleti egemenliğine sahip çıkmak için hayır demelidir," diyorlar. "Şimdi 'Hayır!' demezsek bir daha hiç diyemeyebiliriz," diyorlar. Ocak Başkanlarının sesleri Balgat'tan duyulmuyor mu?

Son olarak, bilinmesini arzu ederim ki bu yazı sadece tarihe düşülen bir not değildir. Yaşlı bir ülkücü olarak benim, geçmişte bu uğurda canını vermiş, sakat kalmış, varını yoğunu kaybetmiş ama daima davasına bağlı kalmış ülkücü arkadaşlarıma karşı borcumdur. Burada verilen bilgilerin doğruluğunun sorgulanması sürecinde yeni bilgilere ulaşacak olan genç ülkücülere, araştırmalarında yol göstermesi ümidiyle.

Saygılarımla,